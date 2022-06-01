Андрей Травников поздравил новосибирцев с Международным днём защиты детей

Глава региона отметил, что по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, нынешний День защиты детей имеет одно существенное отличие. «Другое настроение – более наполненное радостными эмоциями, потому что наконец-то мы пережили, перетерпели период пандемии и те ограничения, с которыми вынуждены были мириться. Это означает, что этим летом все детские лагеря будут заполнены на сто процентов, будут большие и весёлые отряды, масса мероприятий, у родных будет возможность посещать своих детей и внуков. И наша гордость – замечательная Детская железная дорога – будет работать полноценно, со всеми мероприятиями и с реализацией всех планов. Мы все этого заслужили, и пускай никакие ограничения этим летом больше к нам не вернутся!» – пожелал ребятам Андрей Травников. Также Губернатор наградил лучших преподавателей ДЖД.