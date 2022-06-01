Две недели дождей прогнозируют в июне 2022 в Новосибирске – погода на лето

По данным «Яндекс.Погоды» в День защиты детей, 1 июня, будет стоять умеренно теплая погода до +18 градусов днем. 2 и 3 июня будет немного теплее, а вот в субботу, 4 июня, возможен дождь, а затем снова через один день.Весь месяц будет солнечным, но семь дней из них будут дождливыми, но не холодными.