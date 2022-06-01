Две недели дождей прогнозируют в июне 2022 в Новосибирске – погода на лето

По данным «Яндекс.Погоды» в День защиты детей, 1 июня, будет стоять умеренно теплая погода до +18 градусов днем. 2 и 3 июня будет немного теплее, а вот в субботу, 4 июня, возможен дождь, а затем снова через один день.Весь месяц будет солнечным, но семь дней из них будут дождливыми, но не холодными.
Стоит отметить, что новосибирские синоптики недавно рассказывали, что первые дни июня будут заморозки и дожди с грозами – это называли плюсом, потому что дачники и фермеры сейчас испытывают трудности из-за засухи.
Сайт «Gismeteo» дает похожий прогноз на местный Гидрометцентр. 1 и 2 июня будут лить дожди при температуре до +23 градусов, а вот с 3 по 8 число будут тоже дожди, но и погода будет более холодная – до +10 градусов днем и +2 ночью. Остальные дни будут более теплые – до +29 градусов тепла, а также ожидается 16 дождливых дней.