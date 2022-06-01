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Две недели дождей прогнозируют в июне 2022 в Новосибирске – погода на лето

1 июня 03:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Популярные сервисы опубликовали прогноз погоды на июнь 2022 года в Новосибирске – будет больше дождей, но и жара никуда не уйдет.

По данным «Яндекс.Погоды» в День защиты детей, 1 июня, будет стоять умеренно теплая погода до +18 градусов днем. 2 и 3 июня будет немного теплее, а вот в субботу, 4 июня, возможен дождь, а затем снова через один день.Весь месяц будет солнечным, но семь дней из них будут дождливыми, но не холодными.

Фото: Яндекс.Погода

Стоит отметить, что новосибирские синоптики недавно рассказывали, что первые дни июня будут заморозки и дожди с грозами – это называли плюсом, потому что дачники и фермеры сейчас испытывают трудности из-за засухи.

Сайт «Gismeteo» дает похожий прогноз на местный Гидрометцентр. 1 и 2 июня будут лить дожди при температуре до +23 градусов, а вот с 3 по 8 число будут тоже дожди, но и погода будет более холодная – до +10 градусов днем и +2 ночью. Остальные дни будут более теплые – до +29 градусов тепла, а также ожидается 16 дождливых дней.

Фото: gismeteo.ru

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#Новости#Погода#Общество
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