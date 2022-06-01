Экстремальные заморозки ударят по Новосибирской области в первые дни июня

Судя по прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 3 июня в Новосибирске ожидается до +3…+5 градусов. При этом в пригороде подморозит до -2…-3. Днем также жары ждать не стоит – на термометре будет всего +15 по Цельсию. Благо, сильных дождей и ветра не обещают.
По информации «Яндекс.Погода», ночью 3 июня похолодает до 0…+3 градусов. Днем воздух немного прогреется до +10. Аналогичная погода ожидается 4 и 5 июня. А вот с 6 по 7 по Новосибирску обещают потепление до +17 и пасмурность.
«Gismeteo» заморозков не прогнозирует в эти дни лета, но и жары не обещает. По утрам столбики термометра будут достигать +2…+4 градусов. Средняя дневная установится на отметке +14.