Экстремальные заморозки ударят по Новосибирской области в первые дни июня

Судя по прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 3 июня в Новосибирске ожидается до +3…+5 градусов. При этом в пригороде подморозит до -2…-3. Днем также жары ждать не стоит – на термометре будет всего +15 по Цельсию. Благо, сильных дождей и ветра не обещают.