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Экстремальные заморозки ударят по Новосибирской области в первые дни июня

1 июня 02:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ночные заморозки вернутся в Новосибирскую область 3 июня 2022 года. Похолодание продлится до 7 числа первого летнего месяцы, по данным синоптиков.

Судя по прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 3 июня в Новосибирске ожидается до +3…+5 градусов. При этом в пригороде подморозит до -2…-3. Днем также жары ждать не стоит – на термометре будет всего +15 по Цельсию. Благо, сильных дождей и ветра не обещают.

По информации «Яндекс.Погода», ночью 3 июня похолодает до 0…+3 градусов. Днем воздух немного прогреется до +10. Аналогичная погода ожидается 4 и 5 июня. А вот с 6 по 7 по Новосибирску обещают потепление до +17 и пасмурность.

«Gismeteo» заморозков не прогнозирует в эти дни лета, но и жары не обещает. По утрам столбики термометра будут достигать +2…+4 градусов. Средняя дневная установится на отметке +14.

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