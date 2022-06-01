Глава РЭО Буцаев: На обновление парка мусоровозов нужно 44 млрд рублей

В России работают сейчас 22 773 единицы спецтранспорта, включая 15 451 мусоровоз, сообщают корреспонденты информагентства tass.ru.
В плановом обновлении нуждаются 4 703 единицы, сообщил глава РЭО. Сумму в 44,6 миллиарда рассчитали, по его словам, принимая во внимание среднюю стоимость мусоровоза на базе «КамАЗ». Это 9,5 миллиона рублей, заявил Буцаев.
Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) свидетельствует о том, что в России функционируют 176 регоператоров. Из них 137 прибегают к услугам операторов. Остальные вывозят мусор своими силами.
По словам заместителя главы РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, в распоряжении 785 операторов находится 21 297 единиц спецтехники, из которых 14 645 являются мусоровозами. Обновить необходимо свыше четырех тысяч из них.
Региональные операторы располагают 1476 единицами техники, из них 806 машин — это мусоровозы. Обновить нужно 575, констатировал Карелов.
Расширить меры соцподдержки проектов в отрасли обращения с ТКО предложили в минувшем году Минприроды РФ и РЭО. Они выступили с инициативой о введении механизма, предусматривающего льготный лизинг для техники и для оборудования. Российские парламентарии сейчас рассматривают законопроект, который наделяет РЭО правом на выплаты лизинговым компаниям компенсаций недополученных ими доходов в 25-процентном размере от всей стоимости предмета лизинга. Этот документ также позволит РЭО выдавать займы инвесторам и акционерные займы, заключили представители оператора.