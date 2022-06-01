Глава РЭО Буцаев: На обновление парка мусоровозов нужно 44 млрд рублей

Расширить меры соцподдержки проектов в отрасли обращения с ТКО предложили в минувшем году Минприроды РФ и РЭО. Они выступили с инициативой о введении механизма, предусматривающего льготный лизинг для техники и для оборудования. Российские парламентарии сейчас рассматривают законопроект, который наделяет РЭО правом на выплаты лизинговым компаниям компенсаций недополученных ими доходов в 25-процентном размере от всей стоимости предмета лизинга. Этот документ также позволит РЭО выдавать займы инвесторам и акционерные займы, заключили представители оператора.