Крупнейший пункт проката техсредств реабилитации открылся после реконструкции

«Пункты проката технических средств реабилитации доказали свою востребованность и актуальность. Так, по итогам 2021 года более четырех тысяч жителей Новосибирской области обратились в пункты проката, с начала текущего года уже 1600 человек оформили во временное пользование совершенно бесплатно реабилитационные изделия. Отмечу, что в рамках нацпроекта «Демография» пункты проката открыты в каждом муниципальном образовании на базе комплексных центров социального обслуживания населения или социальных стационарных учреждений. Всего в регионе работает 53 таких пункта», – рассказал об участии региона в пилотном проекте по формированию системы долговременного ухода Дмитрий Журин.