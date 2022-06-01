Крупнейший пункт проката техсредств реабилитации открылся после реконструкции

Благодаря этому для жителей региона с ограниченными возможностями здоровья стали доступнее еще 200 различных технических средств реабилитации. Всего с начала года воспользоваться такими средствами смогли уже 1600 человек.
Начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Журин 31 мая в ходе пресс-тура в Новосибирский областной геронтологический центр отметил, что работа таких пунктов – одно из приоритетных направлений формируемой системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами нацпроекта «Демография».
«Пункты проката технических средств реабилитации доказали свою востребованность и актуальность. Так, по итогам 2021 года более четырех тысяч жителей Новосибирской области обратились в пункты проката, с начала текущего года уже 1600 человек оформили во временное пользование совершенно бесплатно реабилитационные изделия. Отмечу, что в рамках нацпроекта «Демография» пункты проката открыты в каждом муниципальном образовании на базе комплексных центров социального обслуживания населения или социальных стационарных учреждений. Всего в регионе работает 53 таких пункта», – рассказал об участии региона в пилотном проекте по формированию системы долговременного ухода Дмитрий Журин.
Ходунки, трости, костыли, функциональные кровати, противопролежневые матрасы, кресла-коляски – в прокат в ГАУ СО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» можно взять все необходимое оборудование, которое облегчает уход за маломобильными людьми. Всего здесь представлено 200 различных технических средств реабилитации. Крупногабаритные изделия доставляют непосредственно на дом. Специалисты центра помогут выбрать необходимое изделие и проконсультируют о плюсах каждой модели, обучат навыкам работы с ТСР.
Подробная информация о действующих на территории Новосибирской области пунктах проката размещена на сайте министерства. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии 8-800-100-00-82.