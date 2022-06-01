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Крупный пожар на Шлюзовой в Новосибирске – там горел частный дом 31 мая

1 июня 02:14
Фото: АСТ-54
Пожар произошел в частом доме на улице Шлюзовой в Новосибирске поздно вечером 31 мая. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Свидетели пожара рассказали, что соседи выносили из горящего дома вещи. Все беспокоились, что огонь перекинется на другие участки.

"В этот дом столько сил вложили мои друзья. Они его строили несколько лет. Очень печально за хозяев", - пишут в комментариях под постом.

Полыхающий дом тушили пожарные бригады ГУ МЧС региона. По этому возгоранию, однако они ещё не давали комментариев.

Известно, что закончить работу полностью специалисты смогли за несколько минут, примерно в 10 часу вечера. Пострадавших нет.

Напомним, 31 мая в Кировском районе Новосибирска сгорела шаурменная. Возгорание произошло на кухне киоска с фастфудом.

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#Новости#Новосибирск#Происшествия
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