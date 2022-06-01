На You-Tube канале Лебедева появился новый ролик, где он ещё раз огласил свое мнение по поводу Новосибирска – оно не изменилось. Блогер по-прежнему считает столицей Сибири Красноярск, а наш мегаполис вообще «не городом».
«У него есть много людей, душеных параметров, но к сожалению, как город - Новосибирск так и не состоялся. Ему всего 100 лет, и не разу в жизни никто не проявил к нему заботу», - сказал Артемий.
После блогер заявил, что недавно ему звонил некий житель Новосибирска, который угрожал убийство за подобные высказывания. На записи сибиряк, называя себя «краповым беретом» говорил, что за Новосибирск «может впрячься».
«Если я лично с ним увижусь – ему будет плохо. Мы из краповых беретов и можем впрячься за Новосибирск. Мы его просто убьем», - слышно на записи телефонного звонка.
Артемий Лебедев заключил, что данную запись сохранил и передал органам правопорядка.