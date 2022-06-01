Новые испытания теплосетей со 2 июня в Новосибирске – адреса отключений горячей воды

Уточняется, что специалисты будут проверять трубопроводы на дефекты до 9 июня. При этом подавать воду в жилые дома начнут только 13 числа.
В мэрии напоминали, что некоторые выявленные в ходе испытаний повреждения могут поспособствовать задержке возвращения водоснабжения. Также возможны разрывы трубопровода, поэтому детей советуют не оставлять без присмотра. Кроме того, осторожность на дорогах необходимо соблюдать водителям.
Улицы, попавшие под отключения со 2 июня:
На ул. Аэропорт, Бардина, Кузьмы Минина, Светлановской, Катодной, Северной, Весенней, Тимирязева, Вавилова, Дачной, Перевозчикова, на Красном проспекте (от станции метро «Гагаринская» до ул. Северной), ул. Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), ул. Плановой (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной, Каунасской, Кропоткина, Деповской, Пулеметной.