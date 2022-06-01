Новые испытания теплосетей со 2 июня в Новосибирске – адреса отключений горячей воды

В мэрии напоминали, что некоторые выявленные в ходе испытаний повреждения могут поспособствовать задержке возвращения водоснабжения. Также возможны разрывы трубопровода, поэтому детей советуют не оставлять без присмотра. Кроме того, осторожность на дорогах необходимо соблюдать водителям.