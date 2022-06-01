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Почему упаковки молочной продукции «Ирмень» стали коричневыми: назаны причины

1 июня 06:52
Фото: Прецедент
Коричневые упаковки молока и кефира ЗАО племзавода «Ирмень» появились на прилавках магазинов в Новосибирской области. Производитель заявил, что это связано с дефицитом отбеливателя в России.

Упаковки молочной продукции «Ирмень» из коричневого картона начали выпускать впервые. Как сказал «Прецеденту» председатель племзавода по реализации сельхозпродукции Павел Иваровский, на это повлияли проблемы на заводах с краской для бумаги.

«Около 70% упаковок производило предприятие в Ленинградской области, но они закрылись. Сейчас их выпускает завод «Ламбумиз», где не хватает краски. Нам они предложили вариант с коричневой упаковкой», - сказал собеседник.

Он добавил, что в Новосибирске для пакетов молока заказывают цветные наклейки – это дополнительные затраты. Всё же в регионе можно найти цветные упаковки, которые доставляют из Казахстана. Однако в малом количестве так, как есть трудности с поставками.

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