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Убийца новосибирского журналиста Лучанского просит смягчить приговор

1 июня 04:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
Суд рассмотрит ходатайство Никиты Лазькова о смягчении наказания. В марте 2020 года он на автомобиле насмерть сбил известного новосибирского тележурналиста Антона Лучанского. Машиной Лазьков управлял в состоянии наркотического опьянения

Первомайский суд Новосибирска 17 июня рассмотрит ходатайство Никиты Лазькова о смягчении наказания. По всей видимости, речь идет о желании отсуженного отбывать наказание в колонии-поселении. Такой вариант развития событий возможен, пишет издание "Сибкрай" со ссылкой на адвоката вдовы Антона Лучанского Павла Ярового.

Ранее Лазьков уже подавал кассационную жалобу с просьбой о сокращении срока наказания и переводе в колонию-поселению. Суд отказался ее удовлетворить.

Никита Лазьков в июле 2020 года был приговорен к 6.5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в гибели журналиста Антона Лучанского. Управляя автомобилем Mercedes в состоянии наркотического опьянения он насмерть сбил телеведущего, который переходил улицу Богдана Хмельницкого по пешеходному переходу.

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