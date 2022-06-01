Убийца новосибирского журналиста Лучанского просит смягчить приговор

Никита Лазьков в июле 2020 года был приговорен к 6.5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в гибели журналиста Антона Лучанского. Управляя автомобилем Mercedes в состоянии наркотического опьянения он насмерть сбил телеведущего, который переходил улицу Богдана Хмельницкого по пешеходному переходу.