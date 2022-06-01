Убийца новосибирского журналиста Лучанского просит смягчить приговор

Первомайский суд Новосибирска 17 июня рассмотрит ходатайство Никиты Лазькова о смягчении наказания. По всей видимости, речь идет о желании отсуженного отбывать наказание в колонии-поселении. Такой вариант развития событий возможен, пишет издание "Сибкрай" со ссылкой на адвоката вдовы Антона Лучанского Павла Ярового.
Ранее Лазьков уже подавал кассационную жалобу с просьбой о сокращении срока наказания и переводе в колонию-поселению. Суд отказался ее удовлетворить.
Никита Лазьков в июле 2020 года был приговорен к 6.5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в гибели журналиста Антона Лучанского. Управляя автомобилем Mercedes в состоянии наркотического опьянения он насмерть сбил телеведущего, который переходил улицу Богдана Хмельницкого по пешеходному переходу.