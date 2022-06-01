В Новосибирске 20 водителей электросамокатов оштрафованы за езду без прав

Сотрудники ГИБДД в Новосибирске выписали пользователям электросамокатов около 20 штрафов за управление транспортным средством без прав. Об этом заявил руководитель регионального управления дорожной полиции Александр Бабенков. По его словам, полицейские останавливают самокатчиков, проверяют мощность двигателя, и если она оказывается более 250 Вт, составляют протокол. Бабенков пояснил, что в таком случае самокат согласно законодательству относится к транспортному средству категории "мопед" и водитель должен иметь права на управление соответствующей категории.