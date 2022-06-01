Заправляйтесь выгодно

Среди продукции кафе в акционном списке широкий выбор напитков и хот-догов, из которых легко составить свою «идеальную пару» для перекуса. Остается определиться со своими предпочтениями: популярные капучино, американо, латте, либо горячий шоколад, Флэт Уайт, мокко. В зависимости от напитка его можно приготовить как на обычном, так и на кокосовом молоке. А с помощью сервиса «Личный бариста» в мобильном приложении есть возможность приготовить напиток по индивидуальному рецепту: сделать его покрепче или увеличить молочную пенку.