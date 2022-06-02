atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 30 санаториев и баз отдыха на берегу Обского моря встретят туристов летом 2022

2 июня 09:19
Фото: Пресс-служба Правительства НСО
Гостей Новосибирской области летом 2022 года будут принимать 7 санаторно-курортных организаций и 26 баз отдыха на берегу Обского моря – объекты размещения подготовлены к заезду гостей при поддержке Правительства региона.

«Новосибирская область – регион с уникальной туристской инфраструктурой, нам есть чем порадовать гостей. Спортивный, семейный, научный, эко-туризм широко представлены в нашем регионе, но особенное место занимает отдых на берегу Обского моря – уникальной достопримечательности Новосибирской области. В экологически чистых местах расположено большое количество современных санаториев, пансионатов и парк-отелей, которые предлагают гостям качественные и доступные программы отдыха», – рассказала заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Только за 2021 год коллективные средства размещения региона приняли более 1 миллиона человек, а объём платных услуг, оказанных санаторно-курортными организациями Новосибирской области, составил 2 млрд 156,7 млн рублей.

«Санатории «Золотой берег», «Сибиряк», «Рассвет», «Crona Medical&Spa Hotel» и другие, расположенные на берегу Обского моря, предлагают гостям широкий выбор лечебно-оздоровительных программ, качественное питание, высокий уровень сервиса, комфортное проживание и разнообразный досуг. Туристы имеют уникальную возможность не только пройти программу комплексного оздоровления, но и насладиться пляжным отдыхом на чистых песках Обского моря», – добавила замминистра.

Кроме того, для путешественников работают базы отдыха, расположенные в непосредственной близости водохранилища – на берегу живописного Бердского залива. Парк-отели «Хвоя», «Борвиха Hotel & SPA», комплекс отдыха «Старая пристань», базы отдыха «Усть-Алеус», «Бердская заимка» и «На камнях», а также яхт-клубы «Аквалэнд» и «Royal Marine» открыты для приёма гостей.

«В последние годы мы заметили тенденцию – туристы всё чаще выбирают региональные санатории, а не только южные, потому что это сокращает расходы и время на логистику, а также способствует лучшей акклиматизации. Мы, видя интерес туристов к Новосибирской области и, в частности, к Обскому морю, находимся в постоянном диалоге с бизнесом региона и готовы к обсуждению новых проектов», – отметила Анна Павлова.

Замминистра напомнила, что с начала 2022 года в регионе начала действовать новая государственная программа «Развитие туризма в Новосибирской области». Основными мерами поддержки, направленными на развитие территорий, стали муниципальные субсидии и гранты предпринимателям.

Так, 11 мая завершился прием заявок на конкурс по предоставлению грантов до 3 миллионов рублей для предпринимателей на создание объектов туризма, обустройство инфраструктуры, приобретение туристского и гостиничного оборудования, обустройство турмаршрутов и реализацию проектов цифрового туризма. Предприниматели региона презентовали более 100 проектов, половина из которых направлена на создание новых точек притяжения на берегу Обского водохранилища. Итоги конкурса будут подведены в конце июня этого года – планируется поддержать не менее 20 проектов.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52