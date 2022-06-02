Более 30 санаториев и баз отдыха на берегу Обского моря встретят туристов летом 2022

«В последние годы мы заметили тенденцию – туристы всё чаще выбирают региональные санатории, а не только южные, потому что это сокращает расходы и время на логистику, а также способствует лучшей акклиматизации. Мы, видя интерес туристов к Новосибирской области и, в частности, к Обскому морю, находимся в постоянном диалоге с бизнесом региона и готовы к обсуждению новых проектов», – отметила Анна Павлова.