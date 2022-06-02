Более 30 санаториев и баз отдыха на берегу Обского моря встретят туристов летом 2022

«Новосибирская область – регион с уникальной туристской инфраструктурой, нам есть чем порадовать гостей. Спортивный, семейный, научный, эко-туризм широко представлены в нашем регионе, но особенное место занимает отдых на берегу Обского моря – уникальной достопримечательности Новосибирской области. В экологически чистых местах расположено большое количество современных санаториев, пансионатов и парк-отелей, которые предлагают гостям качественные и доступные программы отдыха», – рассказала заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.
Только за 2021 год коллективные средства размещения региона приняли более 1 миллиона человек, а объём платных услуг, оказанных санаторно-курортными организациями Новосибирской области, составил 2 млрд 156,7 млн рублей.
«Санатории «Золотой берег», «Сибиряк», «Рассвет», «Crona Medical&Spa Hotel» и другие, расположенные на берегу Обского моря, предлагают гостям широкий выбор лечебно-оздоровительных программ, качественное питание, высокий уровень сервиса, комфортное проживание и разнообразный досуг. Туристы имеют уникальную возможность не только пройти программу комплексного оздоровления, но и насладиться пляжным отдыхом на чистых песках Обского моря», – добавила замминистра.
Кроме того, для путешественников работают базы отдыха, расположенные в непосредственной близости водохранилища – на берегу живописного Бердского залива. Парк-отели «Хвоя», «Борвиха Hotel & SPA», комплекс отдыха «Старая пристань», базы отдыха «Усть-Алеус», «Бердская заимка» и «На камнях», а также яхт-клубы «Аквалэнд» и «Royal Marine» открыты для приёма гостей.
«В последние годы мы заметили тенденцию – туристы всё чаще выбирают региональные санатории, а не только южные, потому что это сокращает расходы и время на логистику, а также способствует лучшей акклиматизации. Мы, видя интерес туристов к Новосибирской области и, в частности, к Обскому морю, находимся в постоянном диалоге с бизнесом региона и готовы к обсуждению новых проектов», – отметила Анна Павлова.
Замминистра напомнила, что с начала 2022 года в регионе начала действовать новая государственная программа «Развитие туризма в Новосибирской области». Основными мерами поддержки, направленными на развитие территорий, стали муниципальные субсидии и гранты предпринимателям.
Так, 11 мая завершился прием заявок на конкурс по предоставлению грантов до 3 миллионов рублей для предпринимателей на создание объектов туризма, обустройство инфраструктуры, приобретение туристского и гостиничного оборудования, обустройство турмаршрутов и реализацию проектов цифрового туризма. Предприниматели региона презентовали более 100 проектов, половина из которых направлена на создание новых точек притяжения на берегу Обского водохранилища. Итоги конкурса будут подведены в конце июня этого года – планируется поддержать не менее 20 проектов.