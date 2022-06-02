Два маленьких подберезовика за 15 минут нашла сибирячка в окрестностях Академгородка в конце мая 2022 года. «Тихие» охотники отметили, что сейчас таких грибов в лесах не много – они только начали появляться на полянках.
Также грибники находят подберезовики в Колыванском районе. Однако на фото одной из добытчицы они выглядели очень потрепанными – это связали с погодными условиями.
«Что-то не похожи они на подберёзовик. Может быть коровник»; «Да видно же, что подберезовики. Только очень замученные в такую погоду», - пишут подписчики группы «Грибы и грибные места НСО и Новосибирска».
Напомним, помимо грибов новосибирцы ринулись в леса собирать сосновые шишки. Их пустят на вкуснейшее варенье.