atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Где собирают первые подберезовики в Новосибирской области: грибники делятся добычей

2 июня 02:15
Фото: Анна Царапкина / Грибы и грибные места Новосибирска и НСО
Грибники вышли на сбор первых подберезовиков в леса Новосибирской области. Своими находками они поделились в социальной сети «ВКонтакте».

Два маленьких подберезовика за 15 минут нашла сибирячка в окрестностях Академгородка в конце мая 2022 года. «Тихие» охотники отметили, что сейчас таких грибов в лесах не много – они только начали появляться на полянках.

Также грибники находят подберезовики в Колыванском районе. Однако на фото одной из добытчицы они выглядели очень потрепанными – это связали с погодными условиями.

Фото: Грибы и грибные места Новосибирска и НСО

«Что-то не похожи они на подберёзовик. Может быть коровник»; «Да видно же, что подберезовики. Только очень замученные в такую погоду», - пишут подписчики группы «Грибы и грибные места НСО и Новосибирска».

Напомним, помимо грибов новосибирцы ринулись в леса собирать сосновые шишки. Их пустят на вкуснейшее варенье.

Материалы по теме
Новосибирцы ведрами вывозят первый урожай грибовФерму с шампиньонами продают в Новосибирске за 1,5 млн – там растут 5 тонн грибовЛюди не могут найти грибы в лесах Новосибирской областиНовосибирцы собирают сосновые шишки вместо грибов
#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52