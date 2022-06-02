Молодым новосибирским ученым вручили стипендии, гранты и премии

Губернатор Андрей Травников поздравил молодых учёных – победителей конкурсов на предоставление именных премий, именных стипендий, грантов Правительства Новосибирской области, поблагодарил их за весомый вклад в решение важных научных задач и обсудил вопросы, которые сегодня волнуют молодых учёных нашего региона.
Один из таких актуальных вопросов – обеспечение жильем молодых специалистов. Как отметил Губернатор, в этом году было принято решение об увеличении числа жилищных сертификатов для молодых учёных. «На региональном уровне мы готовы поддерживать и те жилищные проекты, которые реализуют научные институты и университеты», – подчеркнул Андрей Травников.
Участники встречи также обсудили участие молодых инноваторов в Международном форуме технологического развития «Технопром», развитии научной инфраструктуры, возможность введения дополнительных налоговых льгот для высокотехнологичных отраслей, увеличение грантовой поддержки молодых исследователей.
Отметим, что многие работы, представленные соискателями на конкурсы, ориентированы на развитие экономики Новосибирской области, а результаты научных исследований могут быть реализованы в инновационных продуктах.
Участие в таких конкурсах позволяет вовлекать молодых исследователей, ведущие научные и образовательные организации региона в решение важнейших научных задач, а победители получают дополнительные возможности для реализации своих проектов.
Поддержка молодых талантливых исследователей – один из элементов эффективной системы инноваций, созданию и совершенствованию которой Правительство Новосибирской области в своей работе уделяет особое внимание.
«Прошлый 2021-й, Год науки и технологий, плавно перешёл в России в десятилетие науки. Это не какое-то номинальное событие – это подтверждение того, что в нашей стране произошло окончательное осознание важности собственных научных разработок, реализации потенциала технологических возможностей.
Государство, в первую очередь, намерено опираться на молодых учёных и исследователей, на наши университеты и научные организации. Оглядываясь на прошедший год, следует признать, что сделано очень много, особенно в сфере региональной политики в отношении молодых учёных. Это и программа молодёжных лабораторий, и программа строительства кампусов, и на этом государство не остановится. Произойдёт серьёзная трансформация управления наукой и распределения ресурсов.
События последних месяцев убедили нас в том, что, несмотря на намерение оставаться частью глобальной экономики, в критически важных направлениях исследований надо опираться только на свои силы.
Новосибирская область тоже в первую очередь намерена опираться на молодых исследователей и инноваторов. В нашем регионе есть целый набор мер поддержки, и сегодня, в рамках антикризисных решений, мы эти меры дополняем, акцентируем внимание на новых разработках. Сегодняшнюю работу мы оцениваем не как антикризисную, а как новые возможности развития. Будет успех в деятельности молодых учёных – будут решены все задачи, которые мы перед собой ставим», – заявил глава региона.
Сегодня в нашей области сформирована эффективная система поддержка инноваций, включающая федеральные и региональные институты инновационного развития, меры бюджетной поддержки инновационных проектов, направленные на развитие экономики Новосибирской области, реализуется форумная и выставочная программа, действует система «единого окна» для инноваторов. Но есть и немало резервов для дальнейшего развития: строительство второй очереди Академпарка, «Смарт-сити Новосибирск». Новый импульс инновационному развитию придаст и начало работы в 2024 году ЦКП «СКИФ», того «внедренческого пояса», который будет формироваться вокруг установки класса мегасайенс.
Алла Овсянникова, лауреат именной премии Правительства Новосибирской области в номинации «Лучший молодой исследователь» (НИИ терапии и профилактической медицины – филиал ИЦиГ СО РАН) от лица всех коллег выразила признательность региональным властям за поддержку молодых учёных
«Новосибирская область в этом аспекте намного опережает другие регионы. Без государственного финансирования развитие науки невозможно, и особенно это актуально для молодых кадров. Благодаря поддержке со стороны Правительства Новосибирской области мы своим примером показываем нашим студентам, что в науке всё возможно, что у молодых учёных есть перспективы в этой сфере. Надеемся, что в дальнейшем объёмы финансирования исследований молодых учёных будут расти, а мы, в свою очередь, будем реализовывать свои идеи и интегрировать их в экономику Новосибирской области», – отметила лауреат премии.
Напомним, что Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ «ВШЭ» провел исследование региональных инновационных политик РФ. Второе место после Москвы заняла Новосибирская область.
Государственная программа нашего региона «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области», принятая в 2019 году, ставит задачу совершенствование условий для научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области, повышение востребованности научного потенциала и технологического предпринимательства в социально-экономическом развитии Новосибирской области. Один из ключевых показателей госпрограммы – позиция Новосибирской области в рейтинге инновационных регионов России: не ниже уровня ТОП-10. Наш регион легко удерживает эту планку: с 2019 года Новосибирская область переместилась в рейтинге с пятого места на второе и сегодня уступает только Москве.