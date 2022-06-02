Молодым новосибирским ученым вручили стипендии, гранты и премии

«Новосибирская область в этом аспекте намного опережает другие регионы. Без государственного финансирования развитие науки невозможно, и особенно это актуально для молодых кадров. Благодаря поддержке со стороны Правительства Новосибирской области мы своим примером показываем нашим студентам, что в науке всё возможно, что у молодых учёных есть перспективы в этой сфере. Надеемся, что в дальнейшем объёмы финансирования исследований молодых учёных будут расти, а мы, в свою очередь, будем реализовывать свои идеи и интегрировать их в экономику Новосибирской области», – отметила лауреат премии.