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Pixabay заблокирован в России: где брать бесплатные фото

2 июня 04:51
Фото: pixabay.com
Пока стоковые фото еще можно скачать через VPN
Популярный портал pixabay.com стал недоступен для пользователей из России. Такое решение приняла администрация компании. Рассказываем, можно ли продолжать скачивать фото бесплатно и какие есть альтернативы pixabay

2 июня один из самых популярных интернет-порталов бесплатных изображений и видеороликов pixabay.com, стал недоступен для пользователей из России. Руководство компании приняло такое решение вслед за многими западными организациями в ответ на проведение специальной военной операции на Украине.

Получить доступ к порталу и скачать изображения сейчас можно через VPN. Мобильное приложение напрямую не работает, но так же доступно через VPN.

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Стоит заметить, что летом 2021 года pixabay уже был недоступен для российских пользователей, но тогда решение о блокировке было принято Роскомнадзором, который обнаружил изображения, касающиеся употребления наркотиков. После удаления этих картинок блокировка была снята.

Какие альтернативы pixabay можно использовать

Есть десятки сайтов, которые предлагают бесплатные изображение, правда, в некоторых случаях есть определенные условия использования картинок.

Unsplash – около миллиона изображений, картинки сгруппирована по ключевым словам и тематике. Русский язык сайт не поддерживает.

Pexels – коллекция стока насчитывает несколько сотен тысяч фотографий, фактически, портал выступает агрегатором контента других бесплатных фотобанков. Часть фото загружают сами пользователи, они публикуются после предварительной модерации. Сайт поддерживает русскоязычную версию.

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Freeimages – большая коллекция фото в том числе, в высоком разрешении. Есть русскоязычная версия. Flikr – по сути, это сообщество фотографов и облачное хранилище их работ. Нужно отфильтровать выдачу со свободной лицензией: Advanced → Licence → Any license → All creative commons. Частое условие использования — подпись и ссылка на автора.

Wikimeda Commons – более 20 миллионов фото, загруженных авторами в Википедию. Есть поддержка русского языка, но реализована она достаточно коряво.

Напомним, накануне, 1 июня администраторы популярного ресурса онлайн-дизайна Canva отключили российских пользователей. По предварительным оценкам, ограничение коснулось около 1.5 миллиона россиян. Мобильное приложение ресурса полностью недоступно, сайт работает через VPN.

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