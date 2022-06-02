2 июня один из самых популярных интернет-порталов бесплатных изображений и видеороликов pixabay.com, стал недоступен для пользователей из России. Руководство компании приняло такое решение вслед за многими западными организациями в ответ на проведение специальной военной операции на Украине.
Получить доступ к порталу и скачать изображения сейчас можно через VPN. Мобильное приложение напрямую не работает, но так же доступно через VPN.
Стоит заметить, что летом 2021 года pixabay уже был недоступен для российских пользователей, но тогда решение о блокировке было принято Роскомнадзором, который обнаружил изображения, касающиеся употребления наркотиков. После удаления этих картинок блокировка была снята.
Есть десятки сайтов, которые предлагают бесплатные изображение, правда, в некоторых случаях есть определенные условия использования картинок.
Unsplash – около миллиона изображений, картинки сгруппирована по ключевым словам и тематике. Русский язык сайт не поддерживает.
Pexels – коллекция стока насчитывает несколько сотен тысяч фотографий, фактически, портал выступает агрегатором контента других бесплатных фотобанков. Часть фото загружают сами пользователи, они публикуются после предварительной модерации. Сайт поддерживает русскоязычную версию.
Freeimages – большая коллекция фото в том числе, в высоком разрешении. Есть русскоязычная версия. Flikr – по сути, это сообщество фотографов и облачное хранилище их работ. Нужно отфильтровать выдачу со свободной лицензией: Advanced → Licence → Any license → All creative commons. Частое условие использования — подпись и ссылка на автора.
Wikimeda Commons – более 20 миллионов фото, загруженных авторами в Википедию. Есть поддержка русского языка, но реализована она достаточно коряво.
Напомним, накануне, 1 июня администраторы популярного ресурса онлайн-дизайна Canva отключили российских пользователей. По предварительным оценкам, ограничение коснулось около 1.5 миллиона россиян. Мобильное приложение ресурса полностью недоступно, сайт работает через VPN.