Рейтинг школ по районам Новосибирска: где лучше сдают ЕГЭ

Рейтинг школ по районам Новосибирска Atas.info составил, исходя из данных по результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году, которые находятся в открытом доступе. Методика расчета была следующей – на основании среднего балла ЕГЭ по каждой школе высчитан средний балл по району. За основу взяты показатели по русскому языку и профильной математике. Эти предметы являются обязательными для всех учеников.
Результаты не претендуют на абсолютную точность, поскольку данных по нескольким учебным заведениям найти не удалось. Однако, это не влияет на общую картину распределения мест в неофициальном рейтинге.
Отчетливо заметны две точки концентрации престижных школ - центр города и Академгородок. Исторически эти места притягивают и элитное жилье, и самых лучших учителей.
На первом месте по качеству образования Железнодорожный район. Отчасти на лидерство в рейтинге влияет то, что на территории района работает сразу несколько престижных образовательных учреждений – лицей № 22 "Надежда Сибири", лицей №9, гимназии № 4 и 10. Средний годовой бюджет школ в пересчете на одного ученика составляет 81,4 тысячи рублей.
На втором месте образовательного рейтинга Новосибирска по результатам ЕГЭ-2021 расположился Центральный район. Из заметных школ тут сильная гимназия № 1, которая занимает пятое место в общегородском индивидуальном рейтинге и престижный экономический лицей. Образовательные учреждения располагают самым большим финансированием, на одного ученика в среднем приходится 102 тысячи рублей в год. Но, как видим, это не помогло занять лидирующую позицию.
Замыкает тройку лидеров Советский район. Принято считать, что школы Советского района дают очень сильное образование. Действительно, в Академгородке максимальная концентрация статусных школ, сразу четыре (Православная гимназия, СУНЦ НГУ, лицей № 130 и гимназия № 5) входят в топ-10 лучших образовательных учреждений Новосибирска. Однако в районе работают и другие школы, где показатели не столь блестящи. Тут же функционирует и одно из самых слабых учебных заведений города – частная школа "Юнион", где средний балл ЕГЭ в прошлом году составил всего 50.66. Средние годовые траты на одного школьника в районе составляют 88.7 тысяч рублей.
Четвертое место в городском образовательном рейтинге по версии Atas.info занимает Заельцовский район. Здесь достаточно много школ, но ярких по показателям среди них нет. Любопытно, что в районе расположен известный за пределами Новосибирска Сибирский кадетский корпус. Однако, если составить внутрирайонный рейтинг, то СКК окажется на 17 месте из 18 районных школ со средним баллом ЕГЭ 51.41, что в пятибалльной системе соответствует "тройке". Среднестатистические траты на одного ученика в год в районе составляют 77.7 тысячи рублей.
ТОП-5 замыкает Ленинский район. Район лидирует по количеству общеобразовательных учреждений, здесь их работает, более 30. Есть как очень сильные, например, гимназия № 2, которое занимает третье место в общегородском рейтинге со средним баллом ЕГЭ 80.42 и инженерный лицей НГТУ, расположившийся на четвертом месте (78.65). На этом фоне восемь районных школ в прошлом году показали средний балл на уровне "тройки" по пятибалльной шкале. Средний годовой бюджет - 70.5 тысяч рублей на ученика.
На шестой позиции Октябрьский район города. Показатель высчитан по данным 19 районных школ. Не учтены результаты школ 75, 32 и 220, которые не удалось найти в открытых источниках за 2021 год. Среднее подушевое годовое финансирование образования здесь самое низкое в Новосибирске. На одного ученика приходится в два с лишним раза меньше денег, чем у лидера, Центрального района – всего 46.7 тысяч рублей.
Седьмая строчка рейтинга – школы Калининского района. Из заметных образовательных учреждений можно отметить гимназию № 12 на улице Богдана Хмельницкого и 207 школу в микрорайоне Родники, которая немного не дотянула по баллам, чтобы попасть в общегородской ТОП-10 и расположилась в этом списке на 11 месте. В этом же быстрорастущем жилом районе за последние несколько лет было открыто несколько новых школ, которые могут улучшить общие показатели в ближайшие году. Среднерайонные годовые траты на одного школьника составляют 68.2 тысячи рублей.
Район занял восьмое место. На результат повиляло отсутствие в свободном доступе данных об экзаменах в 2021 году в лучшей школе района, техническом лицее-интернате № 128, который в 2020 занимал 16 строчку в общегородском рейтинге. Стоит заметить, что здесь расположена школа с самыми худшими показателями по результатам ЕГЭ-2021. Средний балл в прошлом году в школе № 147 составил всего 37.19 Средние траты на одного школьника за год - 64.5 тысяч рублей.
На предпоследнем, девятом месте находится Кировский район. Из заметных образовательных учреждений можно выделить Лицей информационных технологий, 176 лицей и гимназию № 7 "Сибирская". Бюджет образования района невелик - 49.7 тысяч рублей на школьника в год.
Последнюю, десятую строчку нашего рейтинга занимает Дзержинский район. Принято считать, что здесь три сильные школы – гимназия № 15, лицей № 113 и аэрокосмический лицей им. Кондратюка. Остальные учебные заведения не могут похвастаться высокими показателями. Средний бюджет школы в пересчете на одного ученика в Дзержинском районе составляет 67 тысяч рублей в год.