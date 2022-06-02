Рейтинг школ по районам Новосибирска: где лучше сдают ЕГЭ

Седьмая строчка рейтинга – школы Калининского района. Из заметных образовательных учреждений можно отметить гимназию № 12 на улице Богдана Хмельницкого и 207 школу в микрорайоне Родники, которая немного не дотянула по баллам, чтобы попасть в общегородской ТОП-10 и расположилась в этом списке на 11 месте. В этом же быстрорастущем жилом районе за последние несколько лет было открыто несколько новых школ, которые могут улучшить общие показатели в ближайшие году. Среднерайонные годовые траты на одного школьника составляют 68.2 тысячи рублей.