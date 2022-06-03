Дебетовые карты онлайн: что это такое, виды, особенности, преимущества использования

Здесь не начисляются проценты за пользование деньгами. Это личные денежные средства гражданина, помещенные в банк. Сегодня дебетовые карты онлайн классифицируют по типам конкретных платежных систем. Самые распространенные из них – MasterCard и Visa. Это американские системы, доступные к использованию во всех странах. Существует и отечественная платежная система – МИР, но пока на стадии развития. Несмотря на это, ею уже пользуется более 100 млн. человек.