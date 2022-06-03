Дебетовые карты онлайн: что это такое, виды, особенности, преимущества использования

Здесь не начисляются проценты за пользование деньгами. Это личные денежные средства гражданина, помещенные в банк. Сегодня дебетовые карты онлайн классифицируют по типам конкретных платежных систем. Самые распространенные из них – MasterCard и Visa. Это американские системы, доступные к использованию во всех странах. Существует и отечественная платежная система – МИР, но пока на стадии развития. Несмотря на это, ею уже пользуется более 100 млн. человек.
От типа дебетовой карты зависит показатель банковского обслуживания, льготы и бонусы.
Тинькофф Блэк – одна из самых востребованных дебетовых карт. Она привлекает пользователей отсутствием комиссионных сборов за переводы, процентом на остаток, наличием кэшбэка и другими приятными условиями:
Существуют электронные дебетовые карты, относящиеся к категории так называемых бюджетных вариантов. Их выдают пенсионерам, инвалидам и другим нуждающимся гражданам. Такую карту можно заказать в банке или дистанционно. При оформлении таких электронных дебетовых карт в банке, требуется всего несколько минут.
Не менее востребованы классические дебетовые карты. Их называют стандартным вариантом. Предназначены для обычных финансовых операций – переводы, оплаты, пополнение и снятие наличных денежных средств. Карты такого типа доступны малолетним детям с 14 лет. Существуют дебетовые карты даже для семилетних детей. Но их выдают не все банки, а при выдаче привязывают к счету одного из родителей. Такими картами можно лишь оплачивать покупки, включая дистанционные через интернет.