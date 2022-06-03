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Дебетовые карты онлайн: что это такое, виды, особенности, преимущества использования

3 июня 07:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
Дебетовая карта – не кредитка, содержащая заемные денежные средства. Это финансовый инструмент, предназначенный для безналичных расчетов.

Здесь не начисляются проценты за пользование деньгами. Это личные денежные средства гражданина, помещенные в банк. Сегодня дебетовые карты онлайн классифицируют по типам конкретных платежных систем. Самые распространенные из них – MasterCard и Visa. Это американские системы, доступные к использованию во всех странах. Существует и отечественная платежная система – МИР, но пока на стадии развития. Несмотря на это, ею уже пользуется более 100 млн. человек.

Разновидности платежных систем:

  • Visa. Американский вариант. Используется во всех развитых странах мира. Обеспечивает надежное проведение электронных платежей. Периодически модернизируется инновационными технологиями. В России картами Visa пользуется 40% населения;
  • MasterCard. Американская система. Оказывает финансовые услуги в десятках стран.
  • American Express. Американская система. Используется во всех странах.
  • Maestro. Американский многонациональный сервис.
  • МИР. Российская система. Была запущена в 2015 году. Используется в 12 странах.

От типа дебетовой карты зависит показатель банковского обслуживания, льготы и бонусы.

Тинькофф Блэк – одна из самых востребованных дебетовых карт. Она привлекает пользователей отсутствием комиссионных сборов за переводы, процентом на остаток, наличием кэшбэка и другими приятными условиями:

  • бесплатное обслуживание;
  • снятие денежных средств без комиссии;
  • пополнение и переводы без комиссий. Это распространяется на любые банки, банкоматы и систему быстрых платежей.

Возврат денежных средств благодаря кэшбеку составляет 30%, от потраченной суммы.

Существуют электронные дебетовые карты, относящиеся к категории так называемых бюджетных вариантов. Их выдают пенсионерам, инвалидам и другим нуждающимся гражданам. Такую карту можно заказать в банке или дистанционно. При оформлении таких электронных дебетовых карт в банке, требуется всего несколько минут.

Не менее востребованы классические дебетовые карты. Их называют стандартным вариантом. Предназначены для обычных финансовых операций – переводы, оплаты, пополнение и снятие наличных денежных средств. Карты такого типа доступны малолетним детям с 14 лет. Существуют дебетовые карты даже для семилетних детей. Но их выдают не все банки, а при выдаче привязывают к счету одного из родителей. Такими картами можно лишь оплачивать покупки, включая дистанционные через интернет.

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