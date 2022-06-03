Маме 10 детей Оксане Усовой назначили 100% пособие после публикации Atas.info

«В связи с вышедшей 2 июня 2022 года публикацией информируем Вас, что по заявлению, поданному Оксаной Викторовной в мае, было принято отказное решение в связи с превышением среднедушевого дохода, установленного в регионе. Повторное заявление в ПФР региона поступило в июне. Категория многодетных родителей находится под особым контролем Пенсионного фонда, в связи с этим новое заявление многодетной мамы было оперативно рассмотрено. В результате оценки права заявителя по заявлению от 3 июня принято положительное решение. Выплата установлена в 100% размере на пятерых детей с апреля 2022 года», - сообщили журналисту сайта в новосибирском Пенсионном фонде России.