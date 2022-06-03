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Маме 10 детей Оксане Усовой назначили 100% пособие после публикации Atas.info

3 июня 09:15
Фото: Оксана Усова/ВК
Известная в Новосибирске блогер и мама 10 погодок Оксана Усова получит 100% пособие на своих пятерых детей от 8 до 17 лет. С повторным рассмотрением заявки в положительную сторону ей помогли в ПФР региона после публикации Atas.info.

«В связи с вышедшей 2 июня 2022 года публикацией информируем Вас, что по заявлению, поданному Оксаной Викторовной в мае, было принято отказное решение в связи с превышением среднедушевого дохода, установленного в регионе. Повторное заявление в ПФР региона поступило в июне. Категория многодетных родителей находится под особым контролем Пенсионного фонда, в связи с этим новое заявление многодетной мамы было оперативно рассмотрено. В результате оценки права заявителя по заявлению от 3 июня принято положительное решение. Выплата установлена в 100% размере на пятерых детей с апреля 2022 года», - сообщили журналисту сайта в новосибирском Пенсионном фонде России.

Напомним, Оксана Усова рассказала Atas.info, что в мае ей отказали в детской выплате на свои детей от 8 до 16 лет. Причиной стали высокие доходы.

Как уточнили в ПФР, при рассмотрении июньского заявления Оксаны Усовой учли иной расчетный период, а также новый размер прожиточного минимума, который установили с 1 июня. Поэтому многодетной матери назначили 100% выплату на 5 несовершеннолетних. Деньги поступят в семью уже через 5 дней.

Также напомнили, что 1 июля всем заявителям этого детского пособия придут деньги в новом размере. Согласно графику, ожидать их стоит 1 числа месяца.

«Мне рассказали о ситуации, объяснили, почему пришел отказ. И хорошо, что мы подали в этом месяце – сумма будет больше. Я очень довольна. Всем спасибо, я рада», - прокомментировала Оксана Усова.

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