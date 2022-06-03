Живодер объявился в Первомайском районе Новосибирска: хозяева нашли трупы своих котов

Коты начали пропадать всё чаще в частном секторе района, по словам местных жителей. Питомцы гуляли самостоятельно, но раньше всегда возвращались домой. Сейчас их находят либо убитыми, либо с тяжелыми травмами.
«Одна хозяйка рассказала в чате жилого массива, что кот вернулся домой в ранах. Но они не похожи на следы борьбы с собаками», - пишут жители Первомайского района в соцсетях.
На днях люди нашли сумку, в которой лежали тела зверски убитых собак и шкуры кошек. Об этом они сообщили в чате, а на следующий день находка исчезла.
По их предположениям, живодер находится в том же чате, а узнав, перепрятал останки. Они просят всех новосибирцев проверить камеры видеонаблюдения в подъездах и отсмотреть регистраторы в автомобилях, чтобы найти преступника.