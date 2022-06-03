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Живодер объявился в Первомайском районе Новосибирска: хозяева нашли трупы своих котов

3 июня 04:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жители Первомайского района Новосибирска обеспокоены живодером, который похищает их котов. Недавно хозяева нашли спрятанные в сумке останки животных.

Коты начали пропадать всё чаще в частном секторе района, по словам местных жителей. Питомцы гуляли самостоятельно, но раньше всегда возвращались домой. Сейчас их находят либо убитыми, либо с тяжелыми травмами.

«Одна хозяйка рассказала в чате жилого массива, что кот вернулся домой в ранах. Но они не похожи на следы борьбы с собаками», - пишут жители Первомайского района в соцсетях.

На днях люди нашли сумку, в которой лежали тела зверски убитых собак и шкуры кошек. Об этом они сообщили в чате, а на следующий день находка исчезла.

По их предположениям, живодер находится в том же чате, а узнав, перепрятал останки. Они просят всех новосибирцев проверить камеры видеонаблюдения в подъездах и отсмотреть регистраторы в автомобилях, чтобы найти преступника.

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