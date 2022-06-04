Lexus вылетел на встречку: шесть машин столкнулись, пострадали четыре новосибирца

По словам очевидцев, Лексус во время интенсивного движения выезжая со стороны ГУМа на Ватутина вылетел на встречку. Там друг в друга врезались Mitsubishi Airtrek, Ford Focus, Subaru Forester, Honda Accord и Toyota RAV4.
В результате аварии пострадали пассажиры и водители нескольких иномарок. Всего 4 человека госпитализированы.
«Владельца «Лексус» установили. Обстоятельства ДТП выясняются», - кратко сообщили в ГУ МВД по Новосибирску.
На месте работали несколько экипажей ГИБДД, а также скорая помощь.