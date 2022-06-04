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Lexus вылетел на встречку: шесть машин столкнулись, пострадали четыре новосибирца

4 июня 03:51
Фото: АСТ-54
Массовое ДТП произошло вечером 3 июня на улице Ватутина в Новосибирске по вине водителя Lexus GS, который внезапно выехал на встречную полосу. Сообщается о шести столкнувшихся автомобилях и четырех пострадавших.

По словам очевидцев, Лексус во время интенсивного движения выезжая со стороны ГУМа на Ватутина вылетел на встречку. Там друг в друга врезались Mitsubishi Airtrek, Ford Focus, Subaru Forester, Honda Accord и Toyota RAV4.

В результате аварии пострадали пассажиры и водители нескольких иномарок. Всего 4 человека госпитализированы.

«Владельца «Лексус» установили. Обстоятельства ДТП выясняются», - кратко сообщили в ГУ МВД по Новосибирску.

На месте работали несколько экипажей ГИБДД, а также скорая помощь.

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#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Происшествия
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