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Оперу "Руслан и Людмила" представят в оперном театре Новосибирска

4 июня 08:18
Фото: Дмитрий Тростников
Новосибирский театр оперы и балета собирается представить на суд зрителей новую версию оперы "Руслан и Людмила". Постановка продолжит цикл "Пушкиниана", начатый в НОВАТе оперой "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях"

Адаптированную для детей версию классической 4-часовой оперы "Руслан и Людмила" планируют поставить в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НОВАТ), сообщил журналистам главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев. По его словам, постановка продолжит цикл детских спектаклей "Пушкиниана". Цикл будет открывать опера "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях", премьерные показы которой пройдут 4 и 5 июня текущего года.

В дальнейших планах режиссера взяться за постановку детского варианта оперы "Сказка о царе Салтане", сообщает агентство ТАСС.

Ранее мы рассказывали о том, что генеральный директор НОВАТа стал самым богатым руководителем в сфере культуры Новосибирска.

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