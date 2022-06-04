Оперу "Руслан и Людмила" представят в оперном театре Новосибирска

Адаптированную для детей версию классической 4-часовой оперы "Руслан и Людмила" планируют поставить в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НОВАТ), сообщил журналистам главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев. По его словам, постановка продолжит цикл детских спектаклей "Пушкиниана". Цикл будет открывать опера "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях", премьерные показы которой пройдут 4 и 5 июня текущего года.