Полиция отпустила задержанного в Новосибирске 97-летнего ветерана

97-летнего ветерана ВОВ Владимира Степанова отпустили из отдела полиции "Центральный" без составления протокола. Об этом сообщили гражданские активисты в паблике "Новосибирск 24". Ранее предполагалось, что пенсионеру вменят ч.1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за нарушение "ковидных" ограничений. С 9 февраля текущего года постановлением губернатора Андрея Травникова в регионе запрещено проведение любых публичных мероприятий. В полиции считают, что одиночные пикеты попадают под действие этого документа.