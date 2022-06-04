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Полиция отпустила задержанного в Новосибирске 97-летнего ветерана

4 июня 10:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ветерана Великой Отечественной войны, которого задержали в центре Новосибирска во время проведения одиночного пикета, отпустили из отдела полиции без составления протокола

97-летнего ветерана ВОВ Владимира Степанова отпустили из отдела полиции "Центральный" без составления протокола. Об этом сообщили гражданские активисты в паблике "Новосибирск 24". Ранее предполагалось, что пенсионеру вменят ч.1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за нарушение "ковидных" ограничений. С 9 февраля текущего года постановлением губернатора Андрея Травникова в регионе запрещено проведение любых публичных мероприятий. В полиции считают, что одиночные пикеты попадают под действие этого документа.

Владимир Степанов был задержан днем 4 июня на площади Ленина в Новосибирске. Он проводил одиночный пикет с требованием обеспечить квартирами детей-сирот. Якобы, 1.5 тысячи муниципальных квартир, которые должны были выделить детям, вывели из городской собственности и незаконно продали.

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