Руководство сети отелей Marriott заявили, что им стало тяжело вести бизнес в нашей стране из-за последних событий. Сейчас они обдумывают приостановку деятельности в России.
«Недавние ограничения лишат Marriott возможности работать в России. Однако обдумывая эти шаги, мы по-прежнему заботимся о российских партерах», - написали на сайте компании.
Отель Marriott работает около 9 лет в центре Новосибирска. В 2021 году там произошел громкий трагический инцидент – полиция нашла там тело известного скульптора Игоря Самарина.