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Сложно вести бизнес: в Новосибирске могут закрыть отель Marriott из-за санкций

4 июня 04:23
Фото: 2ГИС
Marriott объявил на своём сайте о закрытии своих отелей в России из-за санкций. Один из них находится у НОВАТа в Новосибирске.

Руководство сети отелей Marriott заявили, что им стало тяжело вести бизнес в нашей стране из-за последних событий. Сейчас они обдумывают приостановку деятельности в России.

«Недавние ограничения лишат Marriott возможности работать в России. Однако обдумывая эти шаги, мы по-прежнему заботимся о российских партерах», - написали на сайте компании.

Отель Marriott работает около 9 лет в центре Новосибирска. В 2021 году там произошел громкий трагический инцидент – полиция нашла там тело известного скульптора Игоря Самарина.

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#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Бизнес
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