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Выбираем подержанный автомобиль: в каких регионах выгоднее купить машину

4 июня 09:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
На фоне ухода из России ряда крупных автомобильных концернов растет интерес к рынку подержанных машин. Причем от региона к региону цены одну и ту же модель могут отличаться на четверть. Рассказываем, куда отправиться, чтобы сэкономить деньги

По данным исследования, которое провели эксперты портала Auto.ru, стоимость одинаковых машин пятилетнего возраста даже в соседних областях России может отличаться на 25%. Например, популярную "Лада Гранта" в Кемеровской области можно купить за 290 тысяч рублей, в Новосибирской области подобные машины предлагают значительно дороже. Выгодно купить подержанную "Ладу" можно и Самарской области. Там находится их производство и жители региона традиционно обеспечивают высокий спрос на отечественные авто.

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"Народный" Hyundai Solaris выгоднее всего приобретать в Чечне и Мурманской области, Renault Duster в Татарстане, а Toyota Camry в Вологодской области и республике Дагестан.

Низкая цена машины с пробегом в регионе не означает, что машина находится в плохом состоянии, пишут "Новые известия" со ссылкой на экспертов ГК "Автоспеццентр". По словам специалистов, стоимость в первую очередь определят спрос. Непопулярные в конкретном регионе марки быстро теряют в цене на рынке подержанных автомобилей.

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Есть в регионах и свои риски. Например, в Санкт-Петербурге и Москве велика вероятность купить машину с повреждённым коррозией кузовом из-за обширного применения реагентов на дорогах зимой. На Дальнем Востоке высока возможность приобрести праворукий "утопленник", а в республиках Кавказа можно столкнуться с предложениями угнанных автомобилей.

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