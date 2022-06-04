Выбираем подержанный автомобиль: в каких регионах выгоднее купить машину

По данным исследования, которое провели эксперты портала Auto.ru, стоимость одинаковых машин пятилетнего возраста даже в соседних областях России может отличаться на 25%. Например, популярную "Лада Гранта" в Кемеровской области можно купить за 290 тысяч рублей, в Новосибирской области подобные машины предлагают значительно дороже. Выгодно купить подержанную "Ладу" можно и Самарской области. Там находится их производство и жители региона традиционно обеспечивают высокий спрос на отечественные авто.
"Народный" Hyundai Solaris выгоднее всего приобретать в Чечне и Мурманской области, Renault Duster в Татарстане, а Toyota Camry в Вологодской области и республике Дагестан.
Низкая цена машины с пробегом в регионе не означает, что машина находится в плохом состоянии, пишут "Новые известия" со ссылкой на экспертов ГК "Автоспеццентр". По словам специалистов, стоимость в первую очередь определят спрос. Непопулярные в конкретном регионе марки быстро теряют в цене на рынке подержанных автомобилей.
Есть в регионах и свои риски. Например, в Санкт-Петербурге и Москве велика вероятность купить машину с повреждённым коррозией кузовом из-за обширного применения реагентов на дорогах зимой. На Дальнем Востоке высока возможность приобрести праворукий "утопленник", а в республиках Кавказа можно столкнуться с предложениями угнанных автомобилей.