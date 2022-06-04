Выбираем подержанный автомобиль: в каких регионах выгоднее купить машину

По данным исследования, которое провели эксперты портала Auto.ru, стоимость одинаковых машин пятилетнего возраста даже в соседних областях России может отличаться на 25%. Например, популярную "Лада Гранта" в Кемеровской области можно купить за 290 тысяч рублей, в Новосибирской области подобные машины предлагают значительно дороже. Выгодно купить подержанную "Ладу" можно и Самарской области. Там находится их производство и жители региона традиционно обеспечивают высокий спрос на отечественные авто.