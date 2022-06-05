Крадущийся манул из Новосибирска стал звездой московского зоопарка

Блогер из Новосибирска Роман Паулов разместил в Сети трогательный видеоролик с манулом Тимофеем, который крадется по досточкам в своей клетке и как будто пытается загипнотизировать людей, наблюдающих за ним.
"Чудный манул-ниндзя. Недаром в природе их трудно заметить", "Невероятно точные движения крадущегося манула просто гипнотизируют", "Манул смотрит на тебя, сквозь тебя. И на кого-то опасного позади тебя", - пишут в комментариях восторженные подписчики.
Ролик снят в московском зоопарке, куда Тимофей, родившийся в 2020 году, переехал из зоопарка Новосибирска.
Ранее мы рассказывали, что в новосибирском зоопарке у пары гудзонских волков на свет появились четыре детеныша.