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Крадущийся манул из Новосибирска стал звездой московского зоопарка

5 июня 02:48
Фото: youtube.com/Манулизация
Новосибирский блогер снял в зоопарке Москвы умилительное видео с крадущимся манулом Тимофеем, который словно пытается загипнотизировать посетителей

Блогер из Новосибирска Роман Паулов разместил в Сети трогательный видеоролик с манулом Тимофеем, который крадется по досточкам в своей клетке и как будто пытается загипнотизировать людей, наблюдающих за ним.

"Чудный манул-ниндзя. Недаром в природе их трудно заметить", "Невероятно точные движения крадущегося манула просто гипнотизируют", "Манул смотрит на тебя, сквозь тебя. И на кого-то опасного позади тебя", - пишут в комментариях восторженные подписчики.

Ролик снят в московском зоопарке, куда Тимофей, родившийся в 2020 году, переехал из зоопарка Новосибирска.

Ранее мы рассказывали, что в новосибирском зоопарке у пары гудзонских волков на свет появились четыре детеныша.

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