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Павильон "Подорожника" в Новосибирске снесла лихая троица на "Жигулях"

5 июня 06:11
Фото: vk.com/act54
Компания на красных "Жигулях" врезалась в торговый павильон "Подорожника" на улице Объединения. Предположительно, молодые люди были пьяны

Красные "Жигули" врезались в уличный павильон сети быстрого питания "Подорожник" на улице Объединения в Калининском районе в воскресенье, 5 июня. У отечественного автомобиля смят капот, в торговой точке пробита стена. Сообщение об этом опубликовано в паблике АСТ-54. В ГИБДД Новосибирска информацию об инциденте пока не прокомментировали.

По словам очевидцев, в салоне машины в момент аварии было три человека. Похожий автомобиль был замечен горожанами накануне в поселке Каменка, в нем находились два молодых человека и девушка. Новосибирец Артем Романов снял на камеру мобильного телефона, как водитель красных "Жигулей" "жжет резину", пробуксовывая на месте. На профессиональном сленге это называется burnout. "Они сначала бернаут делали, потом уехали и у ларька пиво пили", - комментирует автор видео.

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#Новости#Новосибирск#ДТП#Происшествия
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