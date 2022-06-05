Павильон "Подорожника" в Новосибирске снесла лихая троица на "Жигулях"

Красные "Жигули" врезались в уличный павильон сети быстрого питания "Подорожник" на улице Объединения в Калининском районе в воскресенье, 5 июня. У отечественного автомобиля смят капот, в торговой точке пробита стена. Сообщение об этом опубликовано в паблике АСТ-54. В ГИБДД Новосибирска информацию об инциденте пока не прокомментировали.
По словам очевидцев, в салоне машины в момент аварии было три человека. Похожий автомобиль был замечен горожанами накануне в поселке Каменка, в нем находились два молодых человека и девушка. Новосибирец Артем Романов снял на камеру мобильного телефона, как водитель красных "Жигулей" "жжет резину", пробуксовывая на месте. На профессиональном сленге это называется burnout. "Они сначала бернаут делали, потом уехали и у ларька пиво пили", - комментирует автор видео.