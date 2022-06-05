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Трансляцию лозунга "Zа Россию" на уличных экранах объяснил мэр Новосибирска

5 июня 06:48
Фото: Телеграм-канал Анатолия Локтя
На рекламных экранах в Новосибирске начали транслировать изображение плаката с надписью "Zа Россию". Мэр Анатолий Локоть считает, что лозунг выражает общее настроение горожан

Изображение плаката с лозунгом "Zа Россию" начали транслировать на всех уличных видеоэкранах Новосибирска. По мнению мэра Анатолия Локтя, этот лозунг отражает настроение жителей города.

"Эта принципиальная позиция с момента начала спецоперации укрепляется с каждым днём. Я получаю очень эмоциональные письма, обращения от общественных организаций, вижу это отношение на встречах с новосибирцами", - написал Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.

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Глава муниципалитета пояснил, что ранее подобная символика была размещена более чем на 100 билбордах и других наружных рекламных носителях.

Ранее депутат Заксобрания Новосибирской области Яков Новосёлов в ходе очередной сессии регионального парламента устроил спор по поводу "невнятной" поддержки армии России. Он возмутился тем, что на улицах областного центра слишком мало изображений литеры Z.

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