Трансляцию лозунга "Zа Россию" на уличных экранах объяснил мэр Новосибирска

Изображение плаката с лозунгом "Zа Россию" начали транслировать на всех уличных видеоэкранах Новосибирска. По мнению мэра Анатолия Локтя, этот лозунг отражает настроение жителей города.
"Эта принципиальная позиция с момента начала спецоперации укрепляется с каждым днём. Я получаю очень эмоциональные письма, обращения от общественных организаций, вижу это отношение на встречах с новосибирцами", - написал Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.
Глава муниципалитета пояснил, что ранее подобная символика была размещена более чем на 100 билбордах и других наружных рекламных носителях.
Ранее депутат Заксобрания Новосибирской области Яков Новосёлов в ходе очередной сессии регионального парламента устроил спор по поводу "невнятной" поддержки армии России. Он возмутился тем, что на улицах областного центра слишком мало изображений литеры Z.