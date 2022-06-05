Трансляцию лозунга "Zа Россию" на уличных экранах объяснил мэр Новосибирска

"Эта принципиальная позиция с момента начала спецоперации укрепляется с каждым днём. Я получаю очень эмоциональные письма, обращения от общественных организаций, вижу это отношение на встречах с новосибирцами", - написал Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.