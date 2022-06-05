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В Новосибирске ограничат движение по улице Волочаевской и Гусинобродскому шоссе

5 июня 05:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
Движение по Гусинобродскому шоссе и Волочаевской будет затруднено до начала августа. Это связано с работами на теплотрассе

Как сообщили в мэрии Новосибирска, до 1 августа будет сужена проезжая часть на улице Волочаевской и Гусинобродском шоссе в Дзержинском районе. Неудобства для водителей обусловлены реконструкцией теплотрассы.

Работы будут проходит в три этапа. Сначала на два метра сузят проезжую часть в районе пересечения Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна. Затем на 15 метров сузят Волочаевскую в районе торгового центра "Метелица". В ходе третьего этапа сужение Волочаевской на 15 метров запланировано в районе торгового центра "Регион".

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