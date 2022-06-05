В Новосибирске ограничат движение по улице Волочаевской и Гусинобродскому шоссе

Работы будут проходит в три этапа. Сначала на два метра сузят проезжую часть в районе пересечения Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна. Затем на 15 метров сузят Волочаевскую в районе торгового центра "Метелица". В ходе третьего этапа сужение Волочаевской на 15 метров запланировано в районе торгового центра "Регион".