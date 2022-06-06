Ответы на самые частые вопросы россиян о Пушкине в день рождения великого поэта, ставший Днем русского языка, собрал Atas.info 6 июня 2022 года. Когда родился и умер Александр Пушкин, сколько сказок написал и какие еще произведения, с кем стрелялся на дуэли и как звали его няню – в нашем материале.

Когда и где родился Пушкин Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 года, в дворянской семье. Предком матери Пушкина был африканец Абрам Ганнибал, воспитанник царя Петра 1. Когда умер Пушкин и от чего Поэт погиб 10 февраля 1837 года в Санкт-Петербурге от раны в живот, полученной на дуэли. Пушкина убил барон Дантес, их дуэль состоялась на Черной речке. Пушкин прожил 37 полных лет. Портрет Александра Пушкина работы Василия Тропинина Фото: Википедия Где похоронен Пушкин Могила поэта находится на кладбище Святогорского Успенского монастыря в Псковской области. Монастырь расположен в рабочем поселке Пушкинские горы, недалеко от села Михайловское. С кем стрелялся Пушкин на многочисленных дуэлях Барон Жорж Дантес был женат на старшей сестре жены Пушкина – Натальи Гончаровой. Поводом для дуэли стало его ухаживание за женой Пушкина и оскорбительные сплетни, распространившиеся об этом в Санкт-Петербурге. В жизни Пушкина было более 20 вызовов на дуэль, большая часть из них не состоялась. Причиной обычно были стихи или дерзкие шутки. Кроме Дантеса поэт стрелялся с другом Кюхельбеккером, подполковником Старовым, вельможей Балшем, офицером Зубовым. В них Пушкин не стрелял. Картина Адриана Волкова "Последний выстрел А.С.Пушкина" Фото: Википедия Сколько сказок написал Пушкин Пушкин написал 7 сказок. Самые знаменитые пять: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Что написал Пушкин Главным творением Пушкина считается роман в стихах «Евгений Онегин», поэмы «Руслан и Людмила», «Полтава», «Медный всадник», прозаические произведения «Капитанская дочка», «Повести Белкина», непревзойденные сказки в стихах и много знаменитых стихотворений. Фото: Атас.инфо Самые знаменитые стихотворения Пушкина По статистике Яндекса, чаще других россияне ищут стихотворения Пушкина: «Пророк», «Памятник», «Я помню чудное мгновенье…», «Зимнее утро», «К Чаадаеву», «Я вас любил...» Бесплатный проезд в метро Новосибирска за стихи Пушкина: акция 6 июня 2022 Узнать подробнее Как звали няню Пушкина Арина Родионовна. Пушкин через всю жизнь пронес к ней теплые чувства и упоминал в стихах. Самые известные: «Няне» и «Зимний вечер». Материалы по теме Новосибирская филармония пригласила читать сказки Пушкина актера, озвучивавшего Бивиса и Баттхеда Коттедж со стихами Пушкина на стенах продают в Оби под Новосибирском за 20 млн рублей Бесплатный проезд в метро Новосибирска за стихи Пушкина: акция 6 июня 2022