atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

8 главных фактов о Пушкине, которые важно знать в день рождения поэта 6 июня 2022

6 июня 01:00
Фото: Википедия
Использованы картины Николая Ге, Ореста Кипренского, Адриана Волкова
Ответы на самые частые вопросы россиян о Пушкине в день рождения великого поэта, ставший Днем русского языка, собрал Atas.info 6 июня 2022 года. Когда родился и умер Александр Пушкин, сколько сказок написал и какие еще произведения, с кем стрелялся на дуэли и как звали его няню – в нашем материале.

Когда и где родился Пушкин

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 года, в дворянской семье. Предком матери Пушкина был африканец Абрам Ганнибал, воспитанник царя Петра 1.

Когда умер Пушкин и от чего

Поэт погиб 10 февраля 1837 года в Санкт-Петербурге от раны в живот, полученной на дуэли. Пушкина убил барон Дантес, их дуэль состоялась на Черной речке.

Пушкин прожил 37 полных лет.

Портрет Александра Пушкина работы Василия Тропинина
Фото: Википедия

Где похоронен Пушкин

Могила поэта находится на кладбище Святогорского Успенского монастыря в Псковской области. Монастырь расположен в рабочем поселке Пушкинские горы, недалеко от села Михайловское.

С кем стрелялся Пушкин на многочисленных дуэлях

Барон Жорж Дантес был женат на старшей сестре жены Пушкина – Натальи Гончаровой. Поводом для дуэли стало его ухаживание за женой Пушкина и оскорбительные сплетни, распространившиеся об этом в Санкт-Петербурге.

В жизни Пушкина было более 20 вызовов на дуэль, большая часть из них не состоялась. Причиной обычно были стихи или дерзкие шутки. Кроме Дантеса поэт стрелялся с другом Кюхельбеккером, подполковником Старовым, вельможей Балшем, офицером Зубовым. В них Пушкин не стрелял.

Картина Адриана Волкова "Последний выстрел А.С.Пушкина"
Фото: Википедия

Сколько сказок написал Пушкин

Пушкин написал 7 сказок. Самые знаменитые пять: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».

Что написал Пушкин

Главным творением Пушкина считается роман в стихах «Евгений Онегин», поэмы «Руслан и Людмила», «Полтава», «Медный всадник», прозаические произведения «Капитанская дочка», «Повести Белкина», непревзойденные сказки в стихах и много знаменитых стихотворений.

Фото: Атас.инфо

Самые знаменитые стихотворения Пушкина

По статистике Яндекса, чаще других россияне ищут стихотворения Пушкина: «Пророк», «Памятник», «Я помню чудное мгновенье…», «Зимнее утро», «К Чаадаеву», «Я вас любил...»

Бесплатный проезд в метро Новосибирска за стихи Пушкина: акция 6 июня 2022
Узнать подробнее

Как звали няню Пушкина

Арина Родионовна. Пушкин через всю жизнь пронес к ней теплые чувства и упоминал в стихах. Самые известные: «Няне» и «Зимний вечер».

Материалы по теме
Новосибирская филармония пригласила читать сказки Пушкина актера, озвучивавшего Бивиса и БаттхедаКоттедж со стихами Пушкина на стенах продают в Оби под Новосибирском за 20 млн рублейБесплатный проезд в метро Новосибирска за стихи Пушкина: акция 6 июня 2022
#Новости#День рождения#Стихи#Пушкин#Русский язык#2022#Культура
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52