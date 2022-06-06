Губернатор поручил проверить места отдыха детей в Новосибирской области

«Лето началось с трагедии. В Искитимском районе погиб мальчик, на которого упали футбольные ворота. В преддверии каникул такие ситуации нам знакомы и, казалось бы, риски нам известны, но это всё равно случилось. Уважаемые мэры, главы и представители органов власти, нужно провести все профилактические мероприятия. В том числе, в отношении тех же пресловутых ворот. Мы же знаем, что они должны быть капитально закреплены. Если они установлены временно, то всё равно не должны нести угрозу для жизни. Я считаю, что нужно внепланово провести осмотры всех объектов незавершенного строительства, а также котлованов, бурьянов и других мест, куда могут забраться дети», - призвал губернатор.