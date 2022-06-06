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Губернатор поручил проверить места отдыха детей в Новосибирской области

6 июня 04:06
Фото: Правительство Новосибирской области
Глава Новосибирской области Андрей Травников призвал руководителей муниципалитетов проверить и вычислить все опасные объекты, где могут играть дети. Об этом он заявил на оперативном заседании в правительстве региона 6 июня, комментируя гибель 14-летнего подростка от падения футбольных ворот в селе Улыбино.

«Лето началось с трагедии. В Искитимском районе погиб мальчик, на которого упали футбольные ворота. В преддверии каникул такие ситуации нам знакомы и, казалось бы, риски нам известны, но это всё равно случилось. Уважаемые мэры, главы и представители органов власти, нужно провести все профилактические мероприятия. В том числе, в отношении тех же пресловутых ворот. Мы же знаем, что они должны быть капитально закреплены. Если они установлены временно, то всё равно не должны нести угрозу для жизни. Я считаю, что нужно внепланово провести осмотры всех объектов незавершенного строительства, а также котлованов, бурьянов и других мест, куда могут забраться дети», - призвал губернатор.

Андрей Травников добавил, что опасные места отдыха необходимо выявлять своевременно, чтобы предотвратить трагедии. Также он поручил проверить несанкционированные палаточные лагеря.

Напомним, футбольными воротами насмерть придавило 14-летнего школьника в Новосибирской области 2 июня. Мальчик решил на них повисеть после игры, конструкция была не закреплена. В итоге ворота упали прямо на него.

Ребенок скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц.

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