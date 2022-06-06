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Какие стихи Пушкина читают наизусть новосибирцы, чтобы бесплатно прокатиться в метро

6 июня 04:56
Фото: Atas.info
Бесплатным проездом в Новосибирском метрополитене поощряют сегодня, 6 июня, сибиряков за знание стихотворений Пушкина. Atas.info узнал, какие произведения читают наизусть пенсионеры и молодёжь.

Молодое поколение знает единственное произведение «У Лукоморья дум зеленый», отметили проверяющие акции. Этот знакомый с детства отрывок читают практически все пассажиры, но не пенсионеры. Кто постарше, удивляют слушателей строфами из романа «Евгений Онегин».

«Пенсионеров не переслушать даже, они молодцы. Даже имея бесплатный льготный проезд, они всё равно читают. Всех новосибирцев поздравляю и желаю, чтобы все ценили и любили родной язык и Пушкина», - рассказала Atas.info приглашенная участница акции, учитель русского языка и литературы школы №97 Елена Лаптева.

К слову, наш корреспондент получил жетон на проезд в метро за стихотворение «Я вас любил…». Также всем участникам акции дарят открытку и календарь с изображением Александра Сергеевича Пушкина.

Напомним, акция продлится до 15:00 часов дня – ещё можно успеть прокатиться в метро без жетона. Она проходит на станциях «Площадь им. Ленина», «Студенческая», «Красный проспект», «Речной вокзал», «Заельцовская», «Березовая роща» и «Октябрьская».

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