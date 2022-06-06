«Пенсионеров не переслушать даже, они молодцы. Даже имея бесплатный льготный проезд, они всё равно читают. Всех новосибирцев поздравляю и желаю, чтобы все ценили и любили родной язык и Пушкина», - рассказала Atas.info приглашенная участница акции, учитель русского языка и литературы школы №97 Елена Лаптева.