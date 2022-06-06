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Posted 6 июня 2022, 09:52

Published 6 июня 2022, 09:52

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Сайты судов недоступны в России, включая Новосибирск 6 июня 2022 –в чем причина

Сайты судов недоступны в России, включая Новосибирск 6 июня 2022 –в чем причина

6 июня 2022, 09:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сайты судов Новосибирской области оказались недоступны в понедельник, 6 июня. Подобное происходит с порталами ведомств по всей России.

При попытке зайти на сайт суда любого района региона появляется ошибка 503. Также появляется оповещение: «В настоящее время сайт временно недоступен. Обратитесь к данной странице позже».

«Сегодня с утра сайт работал. Что происходит сейчас мы не знаем. Проблемой занимается управление судебного департамента РФ», - сказали Atas.info сотрудники Железнодорожного райсуда Новосибирска.

Судебные сайты работают на государственной автоматизированной системе «Правосудие». Возникли на ней неполадки, которые привели к ошибкам на всех сайтах ведомств по России.

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#Технологии#Новосибирск#Новосибирская область
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