Сайты судов недоступны в России, включая Новосибирск 6 июня 2022 –в чем причина

Posted 6 июня 2022, 09:52
Published 6 июня 2022, 09:52
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
При попытке зайти на сайт суда любого района региона появляется ошибка 503. Также появляется оповещение: «В настоящее время сайт временно недоступен. Обратитесь к данной странице позже».
«Сегодня с утра сайт работал. Что происходит сейчас мы не знаем. Проблемой занимается управление судебного департамента РФ», - сказали Atas.info сотрудники Железнодорожного райсуда Новосибирска.
Судебные сайты работают на государственной автоматизированной системе «Правосудие». Возникли на ней неполадки, которые привели к ошибкам на всех сайтах ведомств по России.