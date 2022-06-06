Скончался президент НГУЭУ Александр Новиков – ему было 62 года

Александр Владимирович Новиков – заслуженный экономист, бывший ректор и президент Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ). Он родился 24 сентября 1959 года в селе Кыштовка.
Он внес огромный вклад в формирование университета. Под его руководством 32 человека защитили докторские диссертации.
Коллеги уважали и ценили своего руководителя. Они оценивали его доброжелательность и нестандартные подходы в решении любых задач.
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