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Скончался президент НГУЭУ Александр Новиков – ему было 62 года

6 июня 08:15
Фото: НГУЭУ
Президент НГУЭУ Александр Новиков скончался в Новосибирске 6 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Александр Владимирович Новиков – заслуженный экономист, бывший ректор и президент Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ). Он родился 24 сентября 1959 года в селе Кыштовка.

Он внес огромный вклад в формирование университета. Под его руководством 32 человека защитили докторские диссертации.

Коллеги уважали и ценили своего руководителя. Они оценивали его доброжелательность и нестандартные подходы в решении любых задач.

Редакция Atas.info присоединяется к соболезнованиям.

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