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В Новосибирске закрыли тропу через рельсы после гибели 11-летней девочки

6 июня 01:50
Фото: Медиахолдинг1Mi
Железнодорожники решили перекрыть самодельный проход через рельсы 31 мая в Новосибирске, где под поезд попала 11-летняя девочка. В месте бывшего деревянного настила установили табличку «Проход запрещен».

Напомним, школьница погибла под колесами поезда 30 мая, когда шла через пути домой со школы. В тот день девочка была с друзьями. Она несла в руках какие-то бумаги, а когда они вылетели из рук, девочка остановилась, чтобы их подобрать и угодила под движущийся состав, цитирует НГС главного инженера Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому управлению Ивана Пименова.

В момент приближения машинист посигналил ребенку. Девочка, по его словам, спустя несколько секунд отскочила от поезда, но всё равно избежать столкновения не удалось.

Школьница скончалась в больнице. Следователи начали проверку – расследование продолжается.

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