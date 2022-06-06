В Новосибирске закрыли тропу через рельсы после гибели 11-летней девочки

Напомним, школьница погибла под колесами поезда 30 мая, когда шла через пути домой со школы. В тот день девочка была с друзьями. Она несла в руках какие-то бумаги, а когда они вылетели из рук, девочка остановилась, чтобы их подобрать и угодила под движущийся состав, цитирует НГС главного инженера Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому управлению Ивана Пименова.
В момент приближения машинист посигналил ребенку. Девочка, по его словам, спустя несколько секунд отскочила от поезда, но всё равно избежать столкновения не удалось.
Школьница скончалась в больнице. Следователи начали проверку – расследование продолжается.