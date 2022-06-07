Дополнительный транспорт до кладбищ пустят на Троицу в Новосибирске

В Троицкую родительскую субботу и на праздник Троицы, 11 и 12 июня соответственно, в Новосибирске запустят дополнительные транспортные маршруты, чтобы горожане могла быстрее добраться до кладбищ и помянуть усопших.
Автобусы будут ходить от площади Калинина до Заельцовского кладбища, на Гусинобродское кладбище пустят дополнительные маршрутные такси от станции метро "Золотая Нива". Машины можно будет отличить по специальным информационным табличкам, сообщили в муниципалитете.
Кроме того, на линию выведут весь состав на тех маршрутах городского транспорта, которые проходят мимо кладбищ Новосибирска.
Троллейбусы:
- № 2 «Городской аэропорт – Вокзал «Новосибирск-Главный»;
- № 26 «Затулинский ж/м – Молкомбинат»;
Автобусы:
- № 23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ»;
- № 36 «Микрорайон «Щ» – Ул. Колыванская»;
- № 50 «Ул. Твардовского – УМ-3»;
- № 54 «Ул. Твардовского – Вокзал «Новосибирск-Главный»;
- № 54к «Ст. Матвеевка – СНТ «Кедр»;
- № 68 «Ст. Матвеевка – М. «Студенческая»;
- № 77л «Ул. Ветлужская - Сады».
- № 9 «Ул. Колыванская– Юго-Западный ж/м»;
- № 15 «Вокзал «Новосибирск-Главный» – Микрорайон «Стрижи»;
- № 27 «Площадь им. Калинина – Северное кладбище»;
- № 46 «Автопорт «Калининский» – Северное кладбище»;
- № 53 «Площадь им. Калинина – Крылья»;
- № 64 «Ул. Тюленина – ТЦ «Мегаполис»;
- № 73 «Ул. Флотская – Северное кладбище».
Маршрутные такси:
- № 30 «Ул. Амбулаторная – Сад им. Дзержинского – Ул. Зеленодолинская»;
- № 30а «Ул. Амбулаторная – Новосибирский автовокзал-Главный – Ул. Зеленодолинская»;
- № 73 «ДК Кирова – Северное кладбище».