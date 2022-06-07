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Голубые ели уничтожили перед зданием правительства Новосибирской области

7 июня 08:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
Десятки голубых елей, растущих у здания регионального правительства, пустили под топор в Новосибирске. Они стали засыхать и чахнуть, говорят в Горзеленхозе

Все голубые ели, которые росли перед зданием правительства Новосибирской области, срубили под корень во вторник, 7 июня. Они так и не смогли прижиться, сообщили в мэрии Новосибирска, поэтому их решено снести. Хвойные деревья тут высаживали в течение нескольких лет, часть их них не приживалась, растения приходилось периодически заменять на новые.

Теперь принято окончательное решение сменить хвойные насаждения на липы, которые неплохо себя чувствуют в загазованной городской атмосфере.

В Новосибирске деревья вырубают часто, как в плановом режиме, для начала строительства или замены старых на новые, так и незаконно, причем в больших количествах. Но в любом случае, каждый случай ликвидации зеленых насаждений вызывает возмущение у горожан.

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#Новости#Экология#Новосибирск#Общество
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