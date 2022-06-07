Голубые ели уничтожили перед зданием правительства Новосибирской области

Все голубые ели, которые росли перед зданием правительства Новосибирской области, срубили под корень во вторник, 7 июня. Они так и не смогли прижиться, сообщили в мэрии Новосибирска, поэтому их решено снести. Хвойные деревья тут высаживали в течение нескольких лет, часть их них не приживалась, растения приходилось периодически заменять на новые.