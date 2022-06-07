Экзамен по русскому языку – обязательный, 7-8 июня его должны пройти все школьники России. Можно предположить, что и результаты этого экзамена в Новосибирской области будут опубликованы оперативно. Их можно будет посмотреть через пять-шесть дней. Кстати, информацию по результатам обществознания начали сообщать в воскресенье – нерабочий день.