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ОГЭ 2022 для 9 классов: когда можно узнать оценку по русскому языку в Новосибирске

7 июня 10:36
Фото: Официальный сайт НИМРО
Чтобы узнать оценку ОГЭ для 9 классов надо войти в личный кабинет
В Новосибирской области результаты уже двух экзаменов ОГЭ 2022 были опубликованы раньше нормативного срока. Официально результаты ОГЭ положено обнародовать примерно через неделю после сдачи экзамена. Узнать свою оценку 9-классники могут в личных кабинетах.

Итоги экзаменов по таким дисциплинам, как биология, химия, физика, а также история от 1 июня должны были стать известны официально 7 июня, однако уже 6 июня сайт НИМРО сообщил о публикации предварительных оценок.

Оценки ОГЭ по естествознанию от 27 мая должны были стать известны 1 июня 2022, но были выложены в личных кабинетах уже 31 мая.

В интернете публикация оценок производится в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций для ознакомления участников, сообщает сайт НИМРО. Так ученики и их родители могут узнать оценки без визита в школу.

Для входа в личный кабинет потребуются паспортные данные.

На сайте Госуслуг также есть возможность подать заявление на услугу ознакомления с итогами ЕГЭ и ОГЭ. Для этого необходима регистрация на Госуслугах, и понадобится регистрационный код.

Экзамен по русскому языку – обязательный, 7-8 июня его должны пройти все школьники России. Можно предположить, что и результаты этого экзамена в Новосибирской области будут опубликованы оперативно. Их можно будет посмотреть через пять-шесть дней. Кстати, информацию по результатам обществознания начали сообщать в воскресенье – нерабочий день.

ГКУ Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» создано в мае 2012 года. В числе главных направлений деятельности Институтаорганизационно-технологическое и методическое обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений Новосибирской области, в том числе ЕГЭ и ОГЭ.

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