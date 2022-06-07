Итоги экзаменов по таким дисциплинам, как биология, химия, физика, а также история от 1 июня должны были стать известны официально 7 июня, однако уже 6 июня сайт НИМРО сообщил о публикации предварительных оценок.
Оценки ОГЭ по естествознанию от 27 мая должны были стать известны 1 июня 2022, но были выложены в личных кабинетах уже 31 мая.
В интернете публикация оценок производится в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций для ознакомления участников, сообщает сайт НИМРО. Так ученики и их родители могут узнать оценки без визита в школу.
Для входа в личный кабинет потребуются паспортные данные.
На сайте Госуслуг также есть возможность подать заявление на услугу ознакомления с итогами ЕГЭ и ОГЭ. Для этого необходима регистрация на Госуслугах, и понадобится регистрационный код.
Экзамен по русскому языку – обязательный, 7-8 июня его должны пройти все школьники России. Можно предположить, что и результаты этого экзамена в Новосибирской области будут опубликованы оперативно. Их можно будет посмотреть через пять-шесть дней. Кстати, информацию по результатам обществознания начали сообщать в воскресенье – нерабочий день.
ГКУ Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» создано в мае 2012 года. В числе главных направлений деятельности Институтаорганизационно-технологическое и методическое обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений Новосибирской области, в том числе ЕГЭ и ОГЭ.