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Под Новосибирском завелась агрессивная овчарка: она кидается на детей и других собак

7 июня 01:34
Фото: pexels.com
Жители СНТ «Огонёк» в Новосибирском области пожаловались на агрессивную овчарку, которая нападает на детей и других питомцев. Об этом они рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам новосибирцев, овчарка живет вместе с хозяином, но он ей всё дозволяет. Собака кидается на детей, когда они проезжают мимо на велосипеде, а однажды на их глазах разорвала маленького песика.

«Она нападает на тех, кто поменьше. Недавно вгрызлась в маленькую собачку и разорвала её. На замечания и просьбы её хозяин не реагирует, только оскорбляет в ответ», - пишут жители СНТ.

Напомним, в мае собака разорвала в клочья кошку на глазах у детей и взрослых в Новосибирске. Хозяйка заявила в полицию.

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#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Происшествия
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