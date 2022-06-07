Под Новосибирском завелась агрессивная овчарка: она кидается на детей и других собак

По словам новосибирцев, овчарка живет вместе с хозяином, но он ей всё дозволяет. Собака кидается на детей, когда они проезжают мимо на велосипеде, а однажды на их глазах разорвала маленького песика.
«Она нападает на тех, кто поменьше. Недавно вгрызлась в маленькую собачку и разорвала её. На замечания и просьбы её хозяин не реагирует, только оскорбляет в ответ», - пишут жители СНТ.
Напомним, в мае собака разорвала в клочья кошку на глазах у детей и взрослых в Новосибирске. Хозяйка заявила в полицию.