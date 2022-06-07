Представлена программа празднования Дня России в Новосибирской области

Заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева и исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков в ходе пресс-конференции 7 июня рассказали о подготовленной при содействии региональных властей программе празднования Дня России в Новосибирской области.
Как подчеркнула Светлана Шибаева, во всех муниципальных образованиях и городских округах пройдет более 960 мероприятий. «Ко Дню России 12 июня на территории Новосибирской области запланированы просветительские акции, концертные программы, мероприятия спортивной направленности – все они посвящены нашему государству, – отметила Светлана Шибаева. – Ключевые мероприятия состоятся в г. Новосибирске и вблизи областного центра. 12 июня на Михайловской набережной пройдет серия мероприятий. Еще одно очень знаковое событие не только для нашего региона, но и для всего Сибирского федерального округа – фестиваль «Сибирский огонь», это особенное событие в год 85-летнего юбилея Новосибирской области. Все мероприятия впервые с начала действия ограничений по коронавирусу пройдут в режиме оффлайн».
Также Светлана Шибаева подчеркнула, что одним из ключевых событий станет участие региона во Всероссийской акции «Мы – граждане России», в рамках которой запланировано 73 мероприятия по торжественному вручению паспортов ребятам, достигшим 14-летнего возраста, всего паспорта будут вручены 3125 юношам и девушкам. Накануне Дня России торжественное вручение паспортов в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» состоится в Правительстве Новосибирской области.
В программе мероприятий на Михайловской набережной в основной день торжеств – тематическая детская концертная программа «Дети России!», концерты с участием ансамблей «Чалдоны», «Дружина», концертная программа «Россия – это мы!». Здесь же будут работать Digital-фотозоны «В гости по России», где можно будет сфотографироваться на фоне хромакея, а затем с помощью программы художественной обработки фото подставляется фон с разными видами России и представителями разных народностей, проживающих на территории РФ. Пройдет фестиваль спорта «Сила молодых».
Во всех районах и муниципальных округах праздничные мероприятия пройдут под единым бренд-буком. Интересная выставочная программа в рамках празднования Дня России-2022 подготовлена учреждениями культуры региона – в районах области запланировано около 20 выставок (в том числе передвижных), посвященных истории государства. В соответствии с федеральными и региональными проектами пройдет ряд акций и флешмобов, таких как «Флаги России», «Герои России», «Лица России» и другие.
Как рассказал Юрий Зимняков, одним из ключевых событий программы празднования Дня России в этом году станет Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский Огонь», который пройдет в этом году в десятый раз и впервые с начала пандемии коронавируса будет доступен для зрителей. Он будет посвящен Дню России, 85-летию Новосибирской области и празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Десятый «Сибирский огонь» пройдёт около деревни Большой Оёш в Колыванском районе впервые за два года в очном режиме. Организаторы фестиваля – автономная некоммерческая организация «Сибирский центр патриотического воспитания» совместно с администрацией Колыванского района Новосибирской области. Фестиваль проводится при поддержке Правительства региона.
Фестиваль соберёт лучшие команды любителей военной истории, реконструкторов, коллекционеров ретротехники и всех, кто увлекается историей и готов делиться своими знаниями и мастерством. Гости праздника смогут познакомиться с несколькими историческими периодами мировой и российской истории, посетить интерактивные зоны, увидеть выступления творческих коллективов и показательные выступления реконструкторов. Уникальной особенностью в 2022 году станет реконструкция Петровской эпохи в Сибири (1715 год). Кроме того, в этом году гости «Сибирского огня» увидят первую за Уралом площадку исторической реконструкции «Античность». Участники фестиваля представят полевой лагерь легионеров армии Древнего Рима, которые принимали участие в Боспорской войне.
На протяжении всего фестиваля для зрителей будет работать открытая площадка, где будут представлены самые первые солдаты Петровской эпохи в Сибири, их форма, оружие, амуниция. При поддержке министерства культуры Новосибирской области исторические реконструкторы восстановили самые первые сибирские мундиры и снаряжение Петровской эпохи, в которые были одеты солдаты Сибирского драгунского, Московского и Санкт-Петербургского гарнизонных полков в 1715 году. Таким образом, исторические реконструкторы откроют для зрителей фестиваля малоизученные страницы истории родного края в год 85-летия Новосибирской области. Также в течение всего дня зрители смогут посетить многочисленные исторические площадки «Сибирского огня» (от классической античности до эпохи локальных войн ХХ века), масштабную выставку ретро-техники, выступления этно- и фолк-групп.
С программой мероприятий центрального праздника на Михайловской набережной можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.