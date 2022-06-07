Представлена программа празднования Дня России в Новосибирской области

Как рассказал Юрий Зимняков, одним из ключевых событий программы празднования Дня России в этом году станет Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский Огонь», который пройдет в этом году в десятый раз и впервые с начала пандемии коронавируса будет доступен для зрителей. Он будет посвящен Дню России, 85-летию Новосибирской области и празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Десятый «Сибирский огонь» пройдёт около деревни Большой Оёш в Колыванском районе впервые за два года в очном режиме. Организаторы фестиваля – автономная некоммерческая организация «Сибирский центр патриотического воспитания» совместно с администрацией Колыванского района Новосибирской области. Фестиваль проводится при поддержке Правительства региона.