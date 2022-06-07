atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Топ магазинов для бедных в Новосибирской области – где найти самые дешевые продукты

7 июня 02:56
Фото: atas.info
Супермаркетов и алкомаркетов с рекордно низкими ценами стало вдвое больше в Новосибирске. В народе их называют магазинами для бедных.

Одним из самых дешевых магазинов с алкоголем является «Красное&Белое». Первые торговые точки появились в Новосибирске относительно недавно – сейчас их 97. В «К&Б» также можно купить снеки и различные закуски.

Пользуется популярностью и по сей день сеть магазинов Fix Price. Чаще там можно встретить пенсионеров, закупающихся продуктами. Также в отделах продают различные мелочи для жизни, одежду, игрушки, посуду.

Среди других магазинов для бедняков - «Светофор» (28 точек) и «Маяк» (7 точек). Новосибирцы отмечают, что там можно купить самые дешевые продукты, но сомнительного качества. Некоторые даже умудрялись находить колбасу высшего сорта ниже 100 рублей.

Кроме того, в Новосибирской области есть несколько дискаунтеров – это «Первоцен», «Доброцен» и «Низкоцен». Они открыты только в районах региона, а до мегаполиса не добрались. Цены в этих магазинах рекордно низкие на все продовольственные и непродовольственные товары.

Материалы по теме
Таксист протаранил магазин во время погони полиции под НовосибирскомВ ГИБДД рассказали о погоне за врезавшемся в магазин таксистом под НовосибирскомМагазины Reserved и Sinsay вернулись в Новосибирске 21 маяНазвано число закрытых магазинов в новосибирских ТРЦ – антирейтинг IKEA определилась с графиком работы магазинов в Новосибирске
#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52