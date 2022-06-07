Топ магазинов для бедных в Новосибирской области – где найти самые дешевые продукты

Кроме того, в Новосибирской области есть несколько дискаунтеров – это «Первоцен», «Доброцен» и «Низкоцен». Они открыты только в районах региона, а до мегаполиса не добрались. Цены в этих магазинах рекордно низкие на все продовольственные и непродовольственные товары.