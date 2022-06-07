Топ магазинов для бедных в Новосибирской области – где найти самые дешевые продукты

Одним из самых дешевых магазинов с алкоголем является «Красное&Белое». Первые торговые точки появились в Новосибирске относительно недавно – сейчас их 97. В «К&Б» также можно купить снеки и различные закуски.
Пользуется популярностью и по сей день сеть магазинов Fix Price. Чаще там можно встретить пенсионеров, закупающихся продуктами. Также в отделах продают различные мелочи для жизни, одежду, игрушки, посуду.
Среди других магазинов для бедняков - «Светофор» (28 точек) и «Маяк» (7 точек). Новосибирцы отмечают, что там можно купить самые дешевые продукты, но сомнительного качества. Некоторые даже умудрялись находить колбасу высшего сорта ниже 100 рублей.
Кроме того, в Новосибирской области есть несколько дискаунтеров – это «Первоцен», «Доброцен» и «Низкоцен». Они открыты только в районах региона, а до мегаполиса не добрались. Цены в этих магазинах рекордно низкие на все продовольственные и непродовольственные товары.