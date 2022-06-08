Библиотеку туристических открытий создадут в Новосибирской области

Дизайн-проектом предусмотрены зоны индивидуального чтения и группового общения для всех возрастных категорий, социальной адаптации и реабилитации с доступом к современным информационным ресурсам. Обновленная библиотека, которая должна открыться уже в сентябре этого года, поможет не только узнать много нового о районе как его жителям, так и гостям, но и привлечь новых посетителей. Сейчас библиотеку посещает почти четыре тысячи человек, в районе уверены: благодаря созданию модельной библиотеки это число может вырасти в два раза.