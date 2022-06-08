Библиотеку туристических открытий создадут в Новосибирской области

Главные темы – строительство и ремонт социальных объектов, обеспечение населённых пунктов области чистой питьевой водой.
Суенгинский водопад, Барсуковские пещеры, Пихтовый гребень, – всё это не только туристические достопримечательности Маслянинского района, но и название залов модельной библиотеки, которую отремонтируют в посёлке Маслянино в рамках нацпроекта «Культура» благодаря поддержке региональных властей.
С просьбой оказать содействие в капитальном ремонте помещений и создании модельной библиотеки обратились представители Совета общественных организаций района.
Залы модельной библиотеки будут связаны с достопримечательностями и особенностями района: «Барсуковские пещеры», «Елбанский ельник», «Суенгинский водопад», «Пихтовый гребень», «Золотые россыпи», «Льняное поле» и другие.
Дизайн-проектом предусмотрены зоны индивидуального чтения и группового общения для всех возрастных категорий, социальной адаптации и реабилитации с доступом к современным информационным ресурсам. Обновленная библиотека, которая должна открыться уже в сентябре этого года, поможет не только узнать много нового о районе как его жителям, так и гостям, но и привлечь новых посетителей. Сейчас библиотеку посещает почти четыре тысячи человек, в районе уверены: благодаря созданию модельной библиотеки это число может вырасти в два раза.
А в посёлке Коченёво после строительства комплекса объектов водоочистки и водоподготовки вырастет уровень обеспеченности жителей чистой питьевой водой, соответствующей всем нормативным требованиям.
Как доложил во время личного приёма директор ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО» Андрей Сулима, первый этап проекта, который будет реализован уже в этом году, предусматривает бурение пяти скважин, подготовку площадки под модульную станцию водоочистки и ее монтаж, строительство двух резервуаров чистой воды общим объемом 2400 м3, установка насосной станции второго подъема, дизель-генераторов, трансформаторных подстанций. Для отвода промывных вод, образующихся в процессе очистки, предусмотрен напорный коллектор протяженностью 3,3 км.
«Задача: чтобы всё было выполнено в срок и качественно. Объём работ на год описан, можете вести общественный контроль», – обратился к заявителю – председателю Совета отцов Коченёвского района Максиму Панову – Андрей Травников. Планируемый срок завершения работ по всем этапам строительства объекта – до 31 октября 2023 года.
Также Губернатор обсудил с председателем Совета отцов Коченёвского района вопросы обеспечения безопасности детей в период летних каникул. В районе этому вопросу уделяют повышенное внимание. Во-первых, представители Совета отцов проверяют водоёмы, детские площадки, строительные площадки, заброшенные здания, устраняя выявленные недочёты либо собственными силами, либо с помощью администрации рабочего посёлка. Во-вторых, в течение всего года в местных ДК проходят тематические лекции, встречи: безопасность на воде, осторожное обращение с огнем и электричеством, другие.
Во время личного приёма глава региона также рассмотрел вопросы проведения капитального ремонта МКОУ «Шахтинская средняя школа» в посёлке Шахта Тогучинского района (ремонт должен быть завершён к концу августа 2023 года) и строительства врачебной амбулатории на станции Мочище Новосибирского района, а также транспортной доступности новой амбулатории, организация остановки общественного транспорта рядом с ней. Работы по строительству амбулатории должны быть завершены до конца текущего года, по установке медицинского оборудования, мебели, получения лицензии – в первом квартале 2023 года, обозначил сроки министерству строительства и министерству здравоохранения региона Губернатор.