Телеграм-бот поможет промышленникам региона в развитии бизнеса

Другой разработкой параллельно занялся региональный центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Специалисты создали телеграм-бот «Сделаем сами», где в интерфейсе чата компании могут заявить о своих потребностях в нехватке товара или желании продать его. Доработки бота позволили расширить его функционал экспресс-консультированием о том, какие ведомства могут помочь бизнесу в случае проблем в условиях санкций. Открыть бот в мессенджере можно по ссылке t.me/sdelaemsami_bot.