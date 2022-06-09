Мэрия Новосибирска судится с Whoosh и Urent – власти требуют неустойку за парковки

По данным судебного департамента, «Вуш» и «Юрент» запрещено пользоваться муниципальной землёй в качестве парковки самокатов. За это с них хотят взымать по 100 тысяч рублей.
Напомним, в начале мая 2022 года чиновники мэрии начали рейды по незаконным парковкам электросамокатов в Новосибирске. Эта ситуация привела к скандалу между властями и сервисами проката. Больше всего досталось Urent.
В конце весны инспекторы ДПС останавливали самокатчиков этого сервиса и штрафовали за превышение мощности транспорта. На днях представители Urent рассказали, что подали жалобу в прокуратуру на ГИБДД.