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Мэрия Новосибирска судится с Whoosh и Urent – власти требуют неустойку за парковки

9 июня 01:53
Фото: atas.info
Арбитражный суд получил на рассмотрение иски от мэрии Новосибирска против кикшеринговых сервисов Whoosh и Urent 6 июня. Власти требуют с компаний неустойку в 100 000 рублей за каждую несогласованную парковку.

По данным судебного департамента, «Вуш» и «Юрент» запрещено пользоваться муниципальной землёй в качестве парковки самокатов. За это с них хотят взымать по 100 тысяч рублей.

Напомним, в начале мая 2022 года чиновники мэрии начали рейды по незаконным парковкам электросамокатов в Новосибирске. Эта ситуация привела к скандалу между властями и сервисами проката. Больше всего досталось Urent.

В конце весны инспекторы ДПС останавливали самокатчиков этого сервиса и штрафовали за превышение мощности транспорта. На днях представители Urent рассказали, что подали жалобу в прокуратуру на ГИБДД.

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