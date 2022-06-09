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Новосибирцев позвали на службу по контракту – сколько обещают платить, какие вакансии

9 июня 03:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мэрия Новосибирска пригласила жителей Новосибирской области от 18 до 50 лет записаться на службу по контракту. Судя по Google Trends, россиян больше интересует военная служба на Украине, а также какую зарплату обещают и какие есть вакансии в 2022 году.

Новосибирские власти упомянули в объявлении, что военнослужащих обеспечат страховкой, служебным жильем и медицинской помощью. А заработать можно до полумиллиона рублей.

Совершеннолетний сибиряк без судимости может поучаствовать в спецоперации за двойной оклад и 53 доллара в сутки. Точную зарплату обговорят при встрече. Эти расценки узнал в военкомате НГС.

В социальных сетях объявлений о трудоустройстве практически нет. Однако в группе «На контракт / Новосибирск / Грозный» ищут стрелка в войсковую часть 2668. Также отмечается, что кандидат может по желанию отправится в горячие точки. По данным hh.ru, военных набирает часть 3733 – зарплата от 32 000 рублей + соцпакет. При этом в некоторых регионах России можно служить за оклад в полмиллиона рублей.

Напомним, ранее Atas.info писал, сколько платят военным за участие в спецоперации.

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