Новосибирцев позвали на службу по контракту – сколько обещают платить, какие вакансии

В социальных сетях объявлений о трудоустройстве практически нет. Однако в группе «На контракт / Новосибирск / Грозный» ищут стрелка в войсковую часть 2668. Также отмечается, что кандидат может по желанию отправится в горячие точки. По данным hh.ru, военных набирает часть 3733 – зарплата от 32 000 рублей + соцпакет. При этом в некоторых регионах России можно служить за оклад в полмиллиона рублей.