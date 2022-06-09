Вывески McDonald's снимают в Новосибирске – все рестораны закроют уже 10 июня

Вкусные бургеры и картофель фри сегодня ещё можно заказать в последний раз в McDonald's. С 12 июня рестораны будут работать под новым брендом, но пока только в Москве.
Компания по всю готовится к этому событию. Старые вывески, а также рекламные плакаты «Мака» снимают со всех зданий, где располагались точки фастфуда.
Напомним, компания McDonald's заявила об уходе из России в середине мая 2022 года. Позже стало известно, что бизнес купил предприниматель из Новокузнецка, который продолжит развитие сети под другим названием.