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Вывески McDonald's снимают в Новосибирске – все рестораны закроют уже 10 июня

9 июня 06:05
Фото: atas.info
Новосибирцы прощаются с McDonald's в четверг, 9 июня. Уже завтра закроют рестораны сети по всему городу, а сейчас демонтируют вывески.

Вкусные бургеры и картофель фри сегодня ещё можно заказать в последний раз в McDonald's. С 12 июня рестораны будут работать под новым брендом, но пока только в Москве.

Фото: atas.info

Компания по всю готовится к этому событию. Старые вывески, а также рекламные плакаты «Мака» снимают со всех зданий, где располагались точки фастфуда.

Напомним, компания McDonald's заявила об уходе из России в середине мая 2022 года. Позже стало известно, что бизнес купил предприниматель из Новокузнецка, который продолжит развитие сети под другим названием.

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