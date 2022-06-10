До суда дошло дело экс-депутата новосибирского Заксобрания Морозова

По данным следствия, Морозов будучи руководителем ЗАО «Коченевская птицефабрика» помог сельхозпредприятию получить субсидию на стройку цеха полуфабрикатов за 41 млн рублей. В помещении даже сделали ремонт, а остальная сумма была похищена. Ущерб бюджету области – 18 892 676 40 рублей.
Обоняемый в мошенничестве чиновник полностью вернул украденные деньги, когда узнал об уголовном преследовании. При этом свою вину он так и не признал.
Следователи собрали все доказательства причастности к преступлению Морозова. Дело передали в Октябрьский райсуд.