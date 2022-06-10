Тушили 11 часов: склад со льном крупного в стране элеватора сгорел под Новосибирском

Местные жители рассказали, что сооружение загорелось около 4 часов утра. Густой дым повалил со склада, где хранился лен.
«Горит наш элеватор, один из крупных в стране. Приехали тушить сразу 6 пожарных машин. Огонь распространялся на площади 1500 квадратных метров», - сообщили свидетели.
Сотрудникам МЧС по Новосибирской области удалось локализовать возгорание к 11 часам дня, а потом продолжились проливочные работы. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются дознаватели.
Напомним, сегодня, 10 июня, в Новосибирске загорелся строящийся ЖК «Авиатор». По последним данным там произошли взрывы.