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Тушили 11 часов: склад со льном крупного в стране элеватора сгорел под Новосибирском

10 июня 08:36
Фото: Инцидент Новосибирск
Пожар произошел на складе со льном одного из элеваторов в селе Баган Новосибирской области рано утром 10 июня. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Местные жители рассказали, что сооружение загорелось около 4 часов утра. Густой дым повалил со склада, где хранился лен.

«Горит наш элеватор, один из крупных в стране. Приехали тушить сразу 6 пожарных машин. Огонь распространялся на площади 1500 квадратных метров», - сообщили свидетели.

Сотрудникам МЧС по Новосибирской области удалось локализовать возгорание к 11 часам дня, а потом продолжились проливочные работы. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются дознаватели.

Напомним, сегодня, 10 июня, в Новосибирске загорелся строящийся ЖК «Авиатор». По последним данным там произошли взрывы.

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#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Происшествия
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