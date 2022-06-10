Вонь в Новосибирске – причины ее появления и источники назвали в мэрии города

Неприятные запахи исходят в основном от мест, где сливает нечистоты транспорт, а также от канализаций. Горожане могут чувствовать вонь от брожения комбикормов на сельхозпредприятиях и от обжига металла, пишет Om1.ru со ссылкой на мэрию Новосибирска.
Также городские власти не исключили, что источником едкого запаха могут быть выбросы отходов в реку. При этом в «Горводоканале» заверили, что канализации в городе исправны, а в Обь сбрасываются сточные воды, прошедшие очистку.
Также специалисты контролируют и пресекают незаконный сброс нечистот. На такие случаи на колодцах устанавливают бетонные блоки.