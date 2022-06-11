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Девушки из Новосибирска побывали на нудистском пляже и в шоке от увиденного

11 июня 09:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
30-летние девушки посмотрели, как нудисты играют в волейбол и выяснили, как правила существуют на единственном пляже нудистов в Академгородке, сообщает Сиб.фм.

Оказывается, не обязательно быть при полном параде, чтобы побывать на нудистском пляже. На самом деле всем все равно, как кто выглядит.

На нудистском пляже, по словам одной из девушек, собираются обычные люди только без одежды. Со всеми недостатками и несовершенствами.

На нудистском пляже также любят играть в волейбол. Только вот зрелище это по вполне понятным причинам не очень.

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Так же шокируют и "мужики с эрекцией". Для одной из девушек поход на нудистский пляж стал первым и последним в жизни. Другая же любительница пляжного отдыха, насмотревшись на голые тела, срочно решила худеть.

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