Девушки из Новосибирска побывали на нудистском пляже и в шоке от увиденного

Оказывается, не обязательно быть при полном параде, чтобы побывать на нудистском пляже. На самом деле всем все равно, как кто выглядит.
На нудистском пляже, по словам одной из девушек, собираются обычные люди только без одежды. Со всеми недостатками и несовершенствами.
На нудистском пляже также любят играть в волейбол. Только вот зрелище это по вполне понятным причинам не очень.
Так же шокируют и "мужики с эрекцией". Для одной из девушек поход на нудистский пляж стал первым и последним в жизни. Другая же любительница пляжного отдыха, насмотревшись на голые тела, срочно решила худеть.